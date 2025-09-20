Lazio, boom di abbonamenti last minute. Spuntano fuori dei numeri importanti - Lazio News 24

Lazio, boom di abbonamenti: la campagna riapre dopo il successo iniziale

La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025/26 ha superato ogni aspettativa, registrando un successo sorprendente. Fin dai primi giorni, i settori più caldi dello Stadio Olimpico, come la Curva Nord e i Distinti Nord, hanno fatto segnare il tutto esaurito. Anche diverse aree della Tribuna Tevere sono state completamente occupate. Di fronte a questa risposta entusiasta da parte dei tifosi, la società biancoceleste ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti, annunciandolo ufficialmente tramite una nota pubblicata sul proprio sito.

Ufficiale: riapertura campagna abbonamenti Lazio 2025/26

Con un aggiornamento pubblicato il 20 settembre, la S.S. Lazio ha comunicato la riattivazione della campagna abbonamenti. Il nuovo pacchetto prevede l’accesso a 17 partite casalinghe di Serie A EniLive e alla prima gara interna di Coppa Italia Frecciarossa. I tifosi potranno acquistare i nuovi abbonamenti a partire da lunedì 22 settembre alle ore 12:00, con chiusura fissata per giovedì 25 settembre alle 23:59.

Un’iniziativa pensata per rispondere alla crescente domanda, ma anche per alimentare ulteriormente l’entusiasmo della tifoseria.

Il contesto: entusiasmo post-Verona e attesa per il derby

Già all’inizio di settembre, dopo la netta vittoria casalinga contro il Verona, si era percepito un clima diverso nell’ambiente biancoceleste. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il 4 settembre, la società aveva cominciato a valutare seriamente l’ipotesi di riaprire la campagna abbonamenti. L’idea era di farlo dopo il derby capitolino, in programma alla quarta giornata di campionato, una partita considerata cruciale sia per la classifica che per l’umore della piazza.

In questa strategia, l’eventuale riapertura dopo il derby avrebbe permesso ai nuovi abbonati di pagare una cifra ridotta, dato che due partite casalinghe sarebbero già state disputate. Inoltre, una vittoria contro la Roma avrebbe potuto generare un effetto traino importante, spingendo molti tifosi a sottoscrivere l’abbonamento.

La Lazio, dunque, punta a cavalcare l’onda dell’entusiasmo e a portare sempre più tifosi allo stadio, in un clima che si preannuncia bollente per tutta la stagione.