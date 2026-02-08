Koopmeiners nel post partita: «Siamo arrabbiati per le occasioni avute! Sul mio gol dico che…»

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato nel post partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

ARRABBIATI – «Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto occasioni per far gol ma sono mancati i passaggi finali e i tiri»

ATTEGGIAMENTO – «Con questo mister vogliamo attaccare tanto, a me piace così. Per la Juve per me è un buon modo di giocare, creiamo tanto ed è bello. Ma è normale che puoi attaccare anche in difesa. Forse siamo un po’ poco precisi, sicuramente come abbiamo visto oggi dobbiamo fare meglio»

DA DIFENSORE E GOL – «Mi spiace, penso che era un gran momento per andare in vantaggio. Avevamo avuto anche delle occasioni prima. Io non ho visto che Thuram era in fuorigioco, ho pensato a fare solo gol»

