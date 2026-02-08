Connect with us

Avversari

Koopmeiners nel post partita: «Siamo arrabbiati per le occasioni avute! Sul mio gol dico che…»

Published

1 ora ago

on

By

Koopmeiners
Cm Genova 28/09/24 - campionato di calcio serie A / Genoa-Juventus / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato nel post partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato nel post partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

ARRABBIATI – «Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto occasioni per far gol ma sono mancati i passaggi finali e i tiri»

ATTEGGIAMENTO – «Con questo mister vogliamo attaccare tanto, a me piace così. Per la Juve per me è un buon modo di giocare, creiamo tanto ed è bello. Ma è normale che puoi attaccare anche in difesa. Forse siamo un po’ poco precisi, sicuramente come abbiamo visto oggi dobbiamo fare meglio»

DA DIFENSORE E GOL – «Mi spiace, penso che era un gran momento per andare in vantaggio. Avevamo avuto anche delle occasioni prima. Io non ho visto che Thuram era in fuorigioco, ho pensato a fare solo gol»

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×