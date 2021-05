Klose lascia il Bayern Monaco: il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale l’addio di Miroslav Klose al Bayern Monaco: ecco il comunicato ufficiale della società bavarese

A comunicarlo era stato lo stesso diretto interessato nella giornata di ieri, ma ora è arrivata la vera e propria ufficialità. Miroslav Klose dice addio al Bayern Monaco. A comunicarlo è stata la stessa società bavarese attraverso una nota ufficiale:

«Klose, il cui contratto scade a fine stagione, ha fatto parte dello staff tecnico del Bayern dall’inizio della stagione. Lui vuole fare il passo successivo nella sua carriera di allenatore dopo aver completato con successo il corso di formazione UEFA Pro e dopo le sue esperienze all’FC Bayern Campus, oltre ad essere un membro dello staff tecnico di Hansi Flick. Klose lascerà quindi il club a fine stagione».

A salutare l’ex attaccante è stato anche Rumenigge: «Rispettiamo la decisione di Miroslav Klose e gli auguriamo buona fortuna e, soprattutto, tanto successo nella sua futura carriera. Miro ha avuto quattro anni di successi come giocatore dell’FC Bayern e nel 2018 è tornato all’FC Bayern Campus come allenatore. Insieme a Hansi Flick, in questa stagione ha potuto anche fare esperienza nello staff tecnico della prima squadra e, in particolare come allenatore degli attaccanti, ha avuto un ruolo nella stagione dei record di Robert Lewandowski, un contributo da non sottovalutare. Abbiamo visto Miro come un giocatore di squadra, condividendo la sua esperienza, e allo stesso tempo sempre pronto a imparare e svilupparsi nel suo nuovo ruolo».