Keita Lazio, una semplice suggestione oppure qualcosa di concreto? La trattativa potrebbe entrare nel vivo a gennaio per un motivo

Keita Lazio, il nome dell’attaccante rappresenta una soluzione per i biancocelesti visto che è cresciuto nel settore giovanile. Le ultime

La Lazio continua a muoversi con attenzione sul mercato, guidata dalla necessità di contenere i costi e allo stesso tempo rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Con l’avvicinarsi della sessione di gennaio, la dirigenza biancoceleste sta valutando diverse opzioni per combinare risparmio, possibili plusvalenze e inserimenti mirati che possano ringiovanire l’organico. In questo scenario, torna a circolare con insistenza un nome che a Formello conoscono molto bene: quello di Keita , un accostamento che riaccende ricordi e suggestioni per i tifosi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle ultime riunioni di mercato tra dirigenti e staff tecnico è emersa l’idea di sondare il terreno per Keita Baldé. L’attaccante, oggi trentenne e attualmente al Monza in Serie B, ha infatti mosso i primi passi proprio nel settore giovanile biancoceleste. Proprio questo elemento rende particolarmente interessante l’ipotesi di un suo ritorno: essendo un prodotto del vivaio, Keita non occuperebbe un posto nella lista degli over 22, dettaglio prezioso in una fase in cui la gestione degli slot sta diventando cruciale per tutti i club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Dal punto di vista tecnico, l’ex Monaco verrebbe considerato come possibile vice-Zaccagni, un ruolo su cui Sarri sta insistendo da tempo. Il tecnico toscano, però, ha ribadito con chiarezza le sue priorità: per la fascia sinistra il primo e unico vero obiettivo rimane Lorenzo Insigne. Con l’ex capitano del Napoli esiste già un principio di accordo, sia sul piano economico sia su quello della volontà reciproca di riabbracciare un progetto ambizioso dalla dimensione europea. In questo contesto, Keita appare più come un’idea suggestiva, una pista da tenere in considerazione qualora le trattative principali dovessero complicarsi o qualora il club decidesse di percorrere la via del basso investimento.

Nonostante ciò, il nome di Keita continua a circolare con insistenza perché rappresenta un’operazione potenzialmente vantaggiosa: costi contenuti, conoscenza dell’ambiente e caratteristiche tecniche utili al sistema sarriano, soprattutto in ripartenza. La sua esperienza internazionale, unita alla voglia di rilanciarsi dopo alcune stagioni altalenanti, potrebbe rendere il suo ritorno una scommessa dal rischio calcolato.

Per ora, però, Keita resta un’ipotesi più romantica che concreta. Sarà il mercato di gennaio a chiarire se questa suggestione potrà trasformarsi in una vera trattativa o se resterà semplicemente un richiamo nostalgico di un talento cresciuto a Formello.