Karczewska Lazio Women: «Non vedo l’ora di giocare insieme a Piemonte, insieme possiamo fare molto bene»

Le parole di Nikola Karczewska, nuova attaccante della Lazio Women, arrivata a titolo definitiva in biancoceleste dal Milan Women

Nikola Karczewska è ufficialmente una nuova calciatrice della Lazio Women. L’attaccante polacca classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Milan per rafforzare il reparto offensivo biancoceleste in vista della nuova stagione in Serie A. Con un passato in Inghilterra, Francia e Polonia, Karczewska porta con sé esperienza internazionale, senso del gol e spirito combattivo. Nei primi giorni in biancoceleste, ha parlato ai microfoni del club per raccontare le sue sensazioni dopo il trasferimento, l’obiettivo di imporsi anche con la maglia della Lazio e il desiderio di crescere ancora, in coppia con Piemonte e con lo sguardo sempre rivolto alla Nazionale.

LE PRIME IMPRESSIONI – «Sono molto felice di essere qui e penso che sia un ottimo trasferimento per me, sia come attaccante sia come giocatrice. Ho cercato di accumulare esperienza in ogni campionato in cui ho giocato per riversarla sul campo. Tutto ciò mi ha aiutato e mi aiuta a essere una giocatrice migliore».

GOL CONTRO LA LAZIO – «È stato il mio primo gol in Italia. Non ricordo molto della partita perché ero molto felice della rete. Ho visto però le altre partite della Lazio, mi piaceva il modo di giocare che le ha permesso di dominare le gare».

PIEMONTE COME COMPAGNA – «Piemonte è una giocatrice molto forte anche sotto il profilo fisico. Io cerco sempre di prendere qualcosa da ogni calciatrice. Mi piace la sua visione del gioco e il suo modo di fare gol. Penso che possiamo giocare bene aiutandoci a vicenda».

L’OBIETTIVO NAZIONALE – «Giocare in Nazionale è molto importante per ogni calciatrice, ma ora sono concentrata sulla Lazio. Se dovessi riuscire a dimostrare le mie qualità è possibile che giochi con la mia rappresentativa».