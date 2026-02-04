Verso Juventus Lazio, presenzierà Yildiz allo Stadium? Le sensazioni trapelate

Verso Juventus Lazio, vi sarà la stella turca Kenan Yildiz contro gli uomini di Maurizio Sarri domenica sera? Le ultime novità sul classe 2005

L’attesa per Juventus Lazio cresce giorno dopo giorno, con la sfida tra le due squadre in programma l’8 febbraio alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium. Tuttavia, non sono mancate preoccupazioni riguardo alla presenza di Kenan Yildiz, la stella turca, in vista di questo importante incontro. Le ultime notizie provenienti dalla Continassa hanno portato un sorriso al tecnico bianconero e ai tifosi, grazie agli sviluppi positivi nelle condizioni fisiche del giovane talento classe 2005.

Kenan Yildiz Juventus, il recupero procede bene

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, Kenan Yildiz ha compiuto significativi passi avanti verso il recupero completo. Dopo aver saltato alcune sedute a causa di un infortunio, il numero 10 della Juventus ha finalmente potuto allenarsi parzialmente con il gruppo. Sebbene il giocatore non sia ancora tornato al 100%, questo recupero parziale è un segnale incoraggiante per Luciano Spalletti, che conta di poterlo utilizzare nei prossimi impegni.

Il ritorno di Yildiz rappresenta una grande notizia, non solo per la partita contro la Lazio, ma soprattutto per la sfida delicatissima contro l’Atalanta in programma domani alle 21.00, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. La presenza del giovane potrebbe fare la differenza in una gara di fondamentale importanza.

Juventus Lazio, il possibile impiego di Yildiz

Nonostante i dubbi iniziali, l’allenamento odierno ha dato un segnale positivo: se le condizioni continueranno a migliorare, Yildiz potrebbe rientrare a disposizione del tecnico per la partita di Serie A contro la Lazio.

LEGGI ANCHE: Juventus Lazio, Sarri prepara la sfida: Romagnoli e i ballottaggi in difesa