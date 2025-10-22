 Juventus, ancora un ko: Lazio decisiva per Tudor? Cosa sappiamo sul tecnico bianconero e la sfida con i biancocelesti si preannuncia fondamentale
1 minuto ago

Tudor
Tudor

Il futuro di Tudor potrebbe essere deciso dalla Lazio visto che la Juventus ha perso contro il Real Madrid. Prossima domenica decisiva

Ancora la Lazio nel destino di Tudor. Il tecnico croato sperava di poter arrivare alla sfida con i biancocelesti in una condizione differente rispetto a quella di adesso. Ma la Juventus contro il Real Madrid ha perso e questo non rappresenta una buona notizia per il tecnico.

La Lazio si preannuncia dunque decisiva per la Juventus. In caso di un nuovo ko con i biancocelesti, il futuro di Tudor potrebbe essere ancora una volta lontano dai colori bianconeri, ma siamo nel campo delle ipotesi.

La sfida fra Lazio e Juventus, dunque, si preannuncia decisiva per Tudor, ma anche per lo stesso Sarri. Vedremo cosa succederà sul campo e quale sarà il risultato finale, destinato a determinare molte cose. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

