Juventus, ancora un ko: Lazio decisiva per Tudor? Cosa sappiamo sul tecnico bianconero e la sfida con i biancocelesti si preannuncia fondamentale

Ancora la Lazio nel destino di Tudor. Il tecnico croato sperava di poter arrivare alla sfida con i biancocelesti in una condizione differente rispetto a quella di adesso. Ma la Juventus contro il Real Madrid ha perso e questo non rappresenta una buona notizia per il tecnico.

La Lazio si preannuncia dunque decisiva per la Juventus. In caso di un nuovo ko con i biancocelesti, il futuro di Tudor potrebbe essere ancora una volta lontano dai colori bianconeri, ma siamo nel campo delle ipotesi.

