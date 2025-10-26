Juventus Lazio Primavera finisce 1-0 per i bianconeri. La rete di Finocchiaro decide il match dell’under 20 a Vinovo

Juventus Lazio Primavera termina con il successo per 1-0 dei bianconeri grazie al gol di Finocchiaro. La squadra di Punzi perde ancora

La Lazio Primavera non riesce a trovare la via della vittoria e cade nuovamente sul campo della Juventus, perdendo 1-0 nella 9ª giornata di Primavera 1.

Dopo il passo falso contro il Cesena, i ragazzi di Punzi non riescono a reagire nemmeno in trasferta contro i bianconeri, che si impongono grazie a una rete del subentrato Gabriele Finocchiaro. Il centrocampista, pochi minuti dopo essere entrato in campo, ha infatti sorpreso la difesa biancoceleste con un potente tiro da fuori area, siglando il gol del definitivo 1-0 al 65′.

Nonostante una buona prestazione difensiva, la Lazio Primavera non è riuscita a concretizzare le occasioni e ha lasciato il campo con le mani vuote. La Juventus, invece, torna alla vittoria e scavalca i biancocelesti, portandosi a 12 punti in classifica. Per la squadra di Punzi, invece, il bilancio resta fermo a 10 punti, con il rischio di veder allontanarsi i primi posti.