Julio Cruz così su Inter Lazio: «I biancocelesti troveranno una squadra solida, non sarà facile»

Julio Cruz ha parlato così in vista della sfida di questa sera tra Inter e Lazio, rilasciando dichiarazioni importanti sulla sfida tra le sue ex squadre.

L’attesa è giunta al termine: questa sera alle 20:45 Inter e Lazio si sfideranno, con i nerazzurri che si giocheranno lo Scudetto con il Napoli ed i biancocelesti che cercheranno punti fondamentali per la qualificazione in Champions League. In vista di questo big match, il doppio ex Julio Cruz ha detto la sua sulla situazione con cui le due compagini si presentano alla sfida.

Di seguito, le parole dell’ex centravanti argentino:

RICORDI-«Ho tanti ricordi che mi legano a questi colori. Penso a quando andavo tutti giorni ad allenarmi alla Pinetina, entrare lì, vedere i compagni e sentirsi parte di una grande famiglia era una cosa bellissima. Ricordo anche i viaggi allo stadio, nel tragitto dal pullman allo spogliatoio era incredibile vedere da vicino quanto era grande la passione dei tifosi. La mia Inter è stata una squadra che ha costruito delle basi solide, un gruppo di uomini che volevano dimostrare quanto valevano, che volevano scendere in campo per vincere e fare felici i tifosi. Ci sono tanti momenti che non dimenticherò, dalla vittoria della prima Coppa Italia all’amore incondizionato dei tifosi che sono sempre rimasti al nostro fianco, le partite in Champions, lo Scudetto vinto a Parma…»

INTER ATTUALE- «È solida e compatta e ha tanta voglia di vincere. C’è un gruppo unito, capace di soffrire e che sa far divertire. Vedo tanta armonia e un allenatore che sta guidando al meglio una grande squadra»