Jacobelli: «La Lazio deve garantire a Sarri tre giocatori pronti e importanti. È tempo di investire». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato di diversi temi tra cui il mercato della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE– «La cosa più importante, oltre al comunicato e le voci, è che oggi è il due agosto e il 20 si inizia il campionato. Qui la Lazio deve garantire a Sarri tre giocatori pronti e importanti, ha ceduto il giocatore più importante come Milinkovic per 40 milioni e incassa i 50 e oltre milioni della Champions. È tempo di investire e la società deve iniziare a muoversi, Sarri poi non è un allenatore che le manda a dire. Sono francamente stupito da questo ritardo sul mercato, dopo aver sciolto il nodo Milinkovic. Lotito non è uno che va al mercato e prende uno e paga tre, ma Berardi è una richiesta espressa di Sarri. Luis Alberto poi è un giocatore imprescindibile per questa squadra e va risolta presto questa situazione ».