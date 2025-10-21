Italiano Bologna, paura per il tecnico rossoblù: ricoverato a causa di una polmonite batterica. Come sta e quando potrà tornare in panchina

Italiano Bologna, il tecnico ricoverato per una polmonite: condizioni in miglioramento. L’infezione non sembra essere collegata al Covid.

Momenti di apprensione in casa Bologna: l’allenatore Vincenzo Italiano è stato ricoverato presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite batterica. La notizia è stata confermata dal club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale che ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando la solidarietà del mondo del calcio.

Nel comunicato si legge: «Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato nel reparto di pneumologia, diretto dal professor Stefano Nava, a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid), per la quale è stata avviata una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà ricoverato per circa cinque giorni, con la situazione clinica in lento ma costante miglioramento. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni».

La società del Bologna, attraverso una nota successiva, ha voluto esprimere la propria vicinanza al tecnico, augurandogli una pronta guarigione: «A Vincenzo vanno i migliori auguri da parte di tutto il club, dello staff e dei giocatori».

L’assenza di Italiano Bologna rappresenta inevitabilmente un imprevisto per la squadra, impegnata in un calendario fitto tra campionato ed Europa League. L’allenatore non potrà infatti sedere in panchina nella delicata trasferta europea contro l’FCSB, in programma giovedì 23 ottobre alle 18.45 a Bucarest. La guida tecnica per la partita sarà affidata momentaneamente al suo vice, che dirigerà la squadra seguendo le indicazioni del mister, mantenendo intatta la linea tattica e il lavoro impostato in questi mesi.

Nonostante la momentanea assenza del suo allenatore, il Bologna si è stretto intorno al suo tecnico, simbolo della nuova fase di crescita del club sotto la gestione di Vincenzo Italiano. L’ex allenatore della Fiorentina, arrivato in estate con grandi aspettative, ha saputo dare un’identità chiara alla squadra, puntando su gioco offensivo, intensità e organizzazione.

L’intero ambiente rossoblù attende ora buone notizie sul suo recupero. Secondo fonti interne, le condizioni di Italiano sono in progressivo miglioramento e i medici restano ottimisti sui tempi di guarigione.

Il ritorno in panchina del tecnico sarà fondamentale per continuare il percorso di crescita del Bologna, che, anche in un momento difficile, mostra compattezza e spirito di squadra.