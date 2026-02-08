Avversari
Italiano: «Mercoledì dovremo fare una grande partita contro la Lazio. Con i biancocelesti serve…»
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma l’11 febbraio. Le sue dichiarazioni
Sconfitta di misura per il Bologna contro il Parma nella 24a giornata di Serie A. Nel post gara, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato in conferenza stampa il risultato, ma anche commentato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Di seguito le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:
«Non ci stiamo disunendo, siamo ancora vivi e crediamo in quello che facciamo. Non possiamo abbatterci perché mercoledì avremo un quarto di finale contro la Lazio e se faremo una grande partita, forse, torneremo a gioire nel nostro stadio. Ripeto, vedere gente che va via prima del fischio finale è il mio più grande rammarico. Vogliamo far tornare a gioire la nostra gente. Ringrazio i tifosi perché sono delusi quanto noi ma non ci stanno abbandonando e fischiando».
LEGGI ANCHE: Bernardeschi: «Contro la Lazio sarà una notte speciale. Ci prepareremo per disputare una grande partita»
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
News
Juventus Lazio LIVE 0-0: Cambiaso ci prova ma è tutto semplice per Provedel che blocca
Juventus Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 24a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 24° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le partite disputate oggi
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...