Italiano: «Mercoledì dovremo fare una grande partita contro la Lazio. Con i biancocelesti serve…»

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma l’11 febbraio. Le sue dichiarazioni

Sconfitta di misura per il Bologna contro il Parma nella 24a giornata di Serie A. Nel post gara, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato in conferenza stampa il risultato, ma anche commentato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì 11 febbraio alle 21. Di seguito le sue parole riprese da Tuttomercatoweb:

«Non ci stiamo disunendo, siamo ancora vivi e crediamo in quello che facciamo. Non possiamo abbatterci perché mercoledì avremo un quarto di finale contro la Lazio e se faremo una grande partita, forse, torneremo a gioire nel nostro stadio. Ripeto, vedere gente che va via prima del fischio finale è il mio più grande rammarico. Vogliamo far tornare a gioire la nostra gente. Ringrazio i tifosi perché sono delusi quanto noi ma non ci stanno abbandonando e fischiando».

