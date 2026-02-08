Bernardeschi: «Contro la Lazio sarà una notte speciale. Ci prepareremo per disputare una grande partita»

Federico Bernardeschi, giocatore del Bologna, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì. Le sue parole

Sconfitta pesante per il Bologna nell’ultimo turno di campionato contro il Parma. Di questo e tanto altro ha parlato Federico Bernardeschi ai microfoni di DAZN. L’attaccante rossoblù, già proiettato per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per i quarti di finale, ha dichiarato in merito secondo quanto ripreso da Tuttomercatoweb:

«Assolutamente, è una grandissima occasione per noi, giochiamo in casa e il pubblico è sempre dalla nostra parte, anche oggi ci ha sostenuti fino all’ultimo. Sarà una notte speciale, dobbiamo ripartire il prima possibile già da domani per disputare una grande partita contro la Lazio e ritirarci su. Si gioca ogni tre giorni, il calcio ti dà la possibilità di venirne subito fuori, questo è il bello. Bisogna venirne fuori, tutti insieme con il lavoro e lo spirito di oggi».

