 Italiano Bologna, buone notizie per il tecnico rossoblu: è stato dimesso dall'ospedale. La nota del club felsineo e le condizioni dell'allenatore
1 ora ago

Italiano Bologna, buone notizie per l’allenatore dei felsinei. Il club rossoblu ha comunicato il suo ritorno a casa. Ecco come sta.

Buone notizie in casa Bologna: Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove era ricoverato a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non legata al Covid. Il tecnico dei felsinei, ristabilitosi, potrà tornare regolarmente al lavoro a partire da domani, mercoledì 29 ottobre.

COMUNICATO – “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club.

Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister“. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

