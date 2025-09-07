 Italia, Zaccagni a rischio per Israele: lavoro in palestra dopo il colpo alla caviglia
Italia, Zaccagni a rischio per Israele: lavoro in palestra dopo il colpo alla caviglia

Zaccagni
Zaccagni

Italia, Zaccagni a rischio per Israele: lavoro in palestra dopo il colpo alla caviglia. Le ultimissime notizie sul biancoceleste

Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio e punto fermo della Nazionale italiana, non ha preso parte alla rifinitura odierna sul campo di Coverciano in vista della sfida contro Israele. Il giocatore, tra i protagonisti del netto 5-0 contro l’Estonia a Bergamo, era partito titolare e aveva offerto una prestazione di spessore, ma nella ripresa ha subito un colpo alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti di sofferenza, sostituito da Giacomo Raspadori (attaccante del Napoli).

Allenamento differenziato per l’esterno azzurro

Nella seduta odierna, Zaccagni ha svolto soltanto lavoro in palestra, evitando esercitazioni con il resto del gruppo. Una scelta che, secondo lo staff medico, potrebbe essere dettata anche da semplice precauzione, considerando la vicinanza del prossimo impegno ufficiale.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista e campione del mondo 2006, starebbe già valutando un cambio sulla fascia sinistra: al momento, il favorito per partire dal primo minuto è Andrea Cambiaso, laterale della Juventus, reduce da un’ottima stagione in Serie A.

Possibile impiego a gara in corso

Se Zaccagni dovesse recuperare in tempo, l’ipotesi più probabile è un suo impiego a partita in corso, così da non rischiare ricadute. La sfida contro Israele, valida per le qualificazioni, rappresenta un passaggio importante per il cammino dell’Italia, e Gattuso vuole avere tutti gli uomini chiave al meglio della condizione.

Rientro a Formello e obiettivi con la Lazio

Terminati gli impegni con la Nazionale, Zaccagni farà ritorno a Formello, quartier generale della Lazio guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Il rientro del giocatore è previsto tra martedì e mercoledì, in coincidenza con la ripresa degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse alla squadra. L’obiettivo sarà preparare al meglio la terza giornata di campionato contro il Sassuolo, match in cui Sarri conta di avere il suo esterno al 100%.

