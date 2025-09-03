Italia, il biancoceleste Rovella si racconta: «Il mister è carico, ci dà energia. Esordio in Nazionale? È un momento che ricorderò sempre»

Italia, Rovella si racconta: «Il mister è carico, ci dà energia. Esordio in Nazionale? È un momento che ricorderò sempre». Le sue parole

La Nazionale italiana si è ritrovata a Coverciano per iniziare la preparazione in vista della doppia sfida di qualificazione al prossimo Mondiale contro Estonia e Israele. Dal ritiro azzurro, ai microfoni ufficiali della selezione, hanno parlato Manuel Locatelli e Nicolò Rovella. Proprio il centrocampista della Lazio ha rilasciato le sue dichiarazioni a Vivo Azzurro TV:

SU GATTUSO – «Il mister è carico, ci dà energia. È sempre bello venire qui a Coverciano, siamo carichi per queste due partire, dobbiamo fare bene. Lui ci trasmette il senso di appartenenza, ci dà l’energia giusta. Il tempo è poco per preparare le partite e per cercare di vincere la partite serve arrivarci carichi. Si sta entrando in forma, abbiamo giocato due partite, la Nazionale può darti qualche stimolo in più per entrare nel ritmo partita»

SUL GRUPPO AZZURRO – «Io non posso dare troppi consigli, ho giocato poche partite, ma conoscendo il gruppo sicuramente ci si può aiutare nell’inserimento. I consigli può darli più Manuel (ride, ndr). Con chi ho legato di più? Con Calafiori e Maldini ci conosciamo anche fuori dal campo, sicuramente con loro»

RUOLO E SOMIGLIANZA – «Ho sempre voluto giocare nel mio ruolo fin da piccolo, stare in mezzo al gioco e poter svariare per tutto il campo. Io come Modric e Ambrosini? Non lo so, forse perché siamo biondi. Fa piacere, sono due grandissimi giocatori. Modric è un idolo da quando sono piccolo, è un esempio»

ESORDIO IN NAZIONALE – «È un momento che ricorderò sempre. Partire da titolare ti dà quell’emozione in più, difficile da dimenticare. Non me lo aspettavo per niente, infatti son rimasto sorpreso. All’inizio ero un po’ teso, poi grazie ai miei compagni mi sono ambientato subito ed è stato più facile”»

ESTONIA E ISRAELE – «Sono avversari alla portata, ma quando giochi tutte le nazionali sono difficili da affrontare. A certi livelli c’è intensità, devi pareggiare quel livello che a volte è mancato, poi da lì la qualità viene fuori”»

LOCATELLI – «Mi è sempre piaciuta la sua tranquillità quando ha la palla nei piedi. Ha qualità sia con il destro che con il sinistro, mi piace molto»

FIGLIA – «Nove giorni che è nata, un’emozione incredibile e forte. Sono felicissimo, non vedevamo l’ora di conoscerla e ora ci godiamo ogni momento insieme. Mi manca già ora che sono qui. Per ora si dorme abbastanza, almeno io sì (ride, ndr). È brava è brava»

AMICIZIA MALDINI – «Mykonos è il mio posto del cuore. Ci piace, io e Daniel abbiamo un gruppo di amici da anni e ogni anno facciamo una vacanza insieme. Abbiamo un bellissimo rapporto».