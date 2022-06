Italia, Mancini: «Ripescaggio? Non abbiamo mosso alcun passo, ma...»

Il c.t. dell’Italia Mancini ha parlato dell’ipotesi per gli Azzurri di un ripescaggio per il prossimo Mondiale

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, in conferenza stampa ha affrontato anche l’argomento riguardante l’ipotetico ripescaggio degli Azzurri per il Mondiale.

RIPESCAGGIO – «Ci andiamo, naturalmente. Ci andremmo come miglior squadra del ranking non qualificata e campione d’Europa. Non dico che meritiamo di andarci, ho risposto solo a una domanda. Noi non abbiamo mosso alcun passo».