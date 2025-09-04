Italia, tutto pronto per il debutto di Gattuso come ct degli azzurri contro l’Estonia: giocheranno Zaccagni e Rovella? Le ultime

Italia, è pronto il debutto di Gattuso come nuovo ct degli azzurri contro l’Estonia: giocheranno Zaccagni e Rovella? Le ultimissime

L’avventura di Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e ora nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, prende ufficialmente il via. Per la quinta giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, gli Azzurri affrontano l’Estonia in una sfida cruciale per consolidare la corsa verso la fase finale.

La formazione scelta da Gattuso

Il tecnico calabrese opta per il modulo 4-3-3, puntando su una linea difensiva solida e collaudata. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, capitano del Paris Saint-Germain e punto fermo della Nazionale. Davanti a lui, la difesa sarà composta da Giovanni Di Lorenzo (terzino destro del Napoli, noto per la sua affidabilità), Gianluca Mancini (centrale della Roma, forte nel gioco aereo), Alessandro Bastoni (difensore dell’Inter, elegante in impostazione) e Federico Dimarco (terzino sinistro dell’Inter, specialista nei cross).

Il centrocampo: equilibrio e qualità

A centrocampo, Nicolò Barella (motorino dell’Inter e uomo chiave per dinamismo), Manuel Locatelli (regista della Juventus, preferito a Nicolò Rovella) e Davide Frattesi (mezzala dell’Inter, in vantaggio su Sandro Tonali, ancora in recupero da un infortunio alla spalla) avranno il compito di garantire equilibrio e inserimenti offensivi.

L’attacco: spazio a Zaccagni

Nel tridente offensivo, Gattuso sembra intenzionato a dare fiducia a Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e abile nell’uno contro uno, che agirà sulla fascia sinistra. A destra ci sarà Riccardo Orsolini (Bologna, mancino tecnico e imprevedibile), mentre al centro dell’attacco il favorito è Moise Kean (Juventus, rapido e potente), preferito a Giacomo Raspadori e Mateo Retegui.

Assente invece Gianluca Scamacca (Atalanta), costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per problemi fisici.

Un esordio da non sbagliare

La sfida contro l’Estonia rappresenta un banco di prova importante per il nuovo corso azzurro. Gattuso, noto per il suo carisma e la sua grinta, punta a trasmettere alla squadra lo stesso spirito combattivo che lo ha contraddistinto da giocatore.

Con una formazione equilibrata e ricca di talento, l’Italia cerca i tre punti per avvicinarsi all’obiettivo Mondiale e inaugurare al meglio l’era Gattuso.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Orsolini, Kean, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Henn.