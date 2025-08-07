Isaksen, finalmente buone notizie: le ultime sulle sue condizioni. L’esterno svedese è ancora ai box per la mononucleosi

La Lazio sta aspettando il rientro di Gustav Isaksen. La sua preparazione estiva è stata rallentata da un episodio di mononucleosi che lo ha costretto a fermarsi durante il ritiro di Formello, ma il giocatore ora scalpita per tornare a lavorare con il resto del gruppo.

Nei giorni scorsi, Isaksen si è dedicato a sessioni di allenamento in palestra, in attesa dei risultati degli ultimi esami medici a cui si è sottoposto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le analisi avrebbero dato esito positivo, infondendo ottimismo nell’ambiente biancoceleste. Nonostante sia ancora fermo per i postumi della malattia, i controlli fanno ben sperare in un suo rapido recupero.

Una volta ristabilito completamente, il giovane danese riprenderà ad allenarsi sul campo, con l’obiettivo di essere pronto per l’inizio del campionato. L’esordio della Lazio è fissato per il 23 agosto, in trasferta contro il Como, e lo staff tecnico spera di poter contare su Isaksen il prima possibile.

Il ritorno in campo di Isaksen rappresenta un’ottima notizia per l’allenatore Maurizio Sarri, che potrà contare su un’opzione in più per il reparto offensivo. La sua assenza, seppur breve, ha infatti lasciato un vuoto che il tecnico toscano spera di colmare al più presto. Il giocatore, che ha già dimostrato le sue qualità nella scorsa stagione, è considerato un elemento chiave per il progetto tecnico della Lazio. Il suo rientro, seppur graduale, sarà accolto con grande entusiasmo dai compagni e dai tifosi.