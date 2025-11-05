Isaksen sicuro: «Prima giocavo pochissimo alla Lazio. Ora ho raggiunto questa condizione qui» - Lazio News 24

Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo momento attuale

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari, Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di sport.tv2.dk del suo momento di forma e dei prossimi impegni con la Nazionale danese. L’exploit con la squadra biancoceleste sembra aver restituito al giocatore la fiducia necessaria per affrontare le sfide internazionali.

“Un mese fa avevo giocato pochissimo, solo dieci minuti, quindi il ritorno in Nazionale è stato un po’ complicato. Ora mi sento meglio, sto vivendo un buon momento e mi sono davvero divertito ad aiutare la squadra”, ha spiegato Isaksen. Il riferimento alla Lazio non è casuale: il club romano, infatti, gli ha permesso di ritrovare continuità e condizione fisica, fattori che si riflettono anche nelle prestazioni con la Danimarca.

Il giocatore ha poi parlato dei prossimi impegni della Lazio, che comprendono una sfida delicata contro l’Inter prima della pausa per le Nazionali: “Prima della sosta dobbiamo affrontare l’Inter, una partita difficile, ma sono pronto a dare tutto per la mia squadra”. La competizione con la Lazio e le partite con la Danimarca rappresentano per lui un banco di prova importante: “Con la Danimarca giocheremo due partite decisive. Non sarà semplice e non so se riusciremo a qualificarsi per il Mondiale, ma queste gare arrivano nel momento giusto per me”.

Il contributo di Isaksen alla Lazio è diventato sempre più evidente: la sua capacità di inserirsi negli schemi offensivi e di affrontare ogni duello con determinazione ha impressionato tifosi e compagni. “È fantastico sentirmi di nuovo me stesso in campo, poter affrontare contrasti e duelli senza paura. Questo è ciò che più mi entusiasma“. La mentalità italiana, secondo il giocatore, è ormai parte del suo approccio al gioco: “La mentalità italiana mi ha influenzato molto: sono pronto a tutto e non mi arrendo. In questo momento sono molto felice di poter giocare di nuovo e di contribuire alla squadra“.

Per la Lazio, le prestazioni di Isaksen rappresentano un elemento prezioso, sia in termini di qualità tecnica che di entusiasmo. Il giocatore danese, infatti, sembra aver trovato il giusto equilibrio tra il ruolo in club e le responsabilità con la Nazionale, confermando quanto sia fondamentale sentirsi al meglio fisicamente e mentalmente. La continuità con la Lazio potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione, permettendo a Isaksen di esprimere al massimo le proprie qualità.

In sintesi, il periodo positivo vissuto da Gustav Isaksen con la Lazio non solo lo ha rilanciato nel campionato italiano, ma gli ha anche fornito slancio e fiducia per affrontare le sfide con la Nazionale danese. Tra campionato e qualificazioni mondiali, il giocatore dimostra come la combinazione tra forma fisica e mentalità vincente possa fare davvero la differenza.