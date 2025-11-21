Isaksen Lazio, il danese vuole riprendersi i biancocelesti: il piano di Sarri per rilanciare l’esterno

Isaksen Lazio, l’esterno deve ritornare decisivo anche con i biancocelesti e Sarri è pronto ad affidargli un ruolo centrale già da questo weekend

Il tema “Isaksen Lazio” torna centrale in vista della ripresa del campionato, mentre il giocatore fa rientro a Formello dopo gli impegni con la nazionale danese. La Danimarca, come l’Italia, si giocherà l’accesso al Mondiale attraverso i play-off e questo ha lasciato in lui un mix di delusione e orgoglio. Isaksen immaginava di tornare alla Lazio con un morale diverso, ma nonostante il mancato pass diretto, il suo percorso con la selezione resta positivo. Nelle ultime due gare disputate, infatti, si è confermato un riferimento importante, mettendo in campo maturità e sicurezza. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Sarri ritrova un giocatore più consapevole, rinfrancato dalla fiducia ottenuta in nazionale.

Il tema continuità resta però cruciale nell’universo Isaksen Lazio. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Cancellieri almeno fino a metà dicembre, situazione che apre spazi e responsabilità significative per l’esterno danese. Già prima della sosta aveva mostrato segnali incoraggianti, dando profondità e imprevedibilità alla manovra, ma la sfida contro l’Inter ha evidenziato una battuta d’arresto. Una prestazione poco brillante ha riportato a galla il problema dell’incostanza, tipica di chi possiede grandi qualità ma deve ancora imparare a incanalarle con regolarità.

Adesso Sarri punta su di lui, convinto che il percorso in nazionale possa rappresentare un punto di ripartenza per l’attaccante. Con Cancellieri fuori causa, aumenteranno i minuti a disposizione e con essi anche le responsabilità nel 4-3-3 biancoceleste. Isaksen dovrà dimostrare di sapersi alternare con intelligenza tra fase offensiva e ripiegamenti difensivi, un aspetto fondamentale nel sistema di gioco del tecnico. A questo si aggiunge la necessità di imparare a scegliere il momento giusto per affondare, evitando la frenesia che talvolta lo porta a sbagliare letture.

La nazionale gli ha trasmesso fiducia, restituendogli energia e convinzione. Ora la Lazio spera di essere la prima beneficiaria di questo processo di crescita. Il binomio Isaksen Lazio rappresenta infatti una delle chiavi per affrontare al meglio le prossime settimane, durante le quali Sarri avrà bisogno di un contributo costante da parte di tutti gli uomini offensivi. Se il danese riuscirà a trovare continuità, potrebbe diventare una delle sorprese più interessanti della seconda parte di stagione.