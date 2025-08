La mononucleosi di Isaksen: una sfida per la Lazio che attende l’esito degli esami

Lazio, si attendono gli esiti degli esami di Gustav Isaksen per la mononucleosi: in sua assenza Sarri ha ragionato su varie soluzioni per sostituirlo

La preparazione della Lazio è complicata da diverse assenze e una delle più significative in attacco è quella di Gustav Isaksen. Il giovane attaccante danese è fermo a causa della mononucleosi, una condizione che non solo lo ha costretto a saltare diverse sedute di allenamento, ma che lo costringerà a ripartire praticamente da zero per ritrovare la forma. Come riporta il Corriere dello Sport, le sue condizioni sono in miglioramento, ma il danese è debilitato e avrà bisogno di un lavoro atletico mirato per recuperare il tempo perso. Isaksen si è sottoposto a degli esami medici per scoprire se si è finalmente negativizzato, ma la sua assenza pesa.

Nelle due settimane in cui l’ex Midtjylland è stato assente, la Lazio si è trovata a sperimentare altre soluzioni nel reparto offensivo. Per esempio, nell’amichevole contro il Fenerbahçe, al suo posto è stato schierato Cancellieri, poi sostituito da Noslin nel secondo tempo. La mancanza di Isaksen, che è un elemento importante negli schemi di Sarri, complica ulteriormente la fase di preparazione e l’assemblaggio del reparto d’attacco, specialmente in un momento in cui la squadra cerca di risolvere i problemi di sterilità offensiva. Il suo recupero sarà fondamentale non solo per lui, ma anche per le scelte tattiche del tecnico e per dare una spinta in più all’attacco biancoceleste.