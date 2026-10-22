Isaksen si è ripreso tutto: dalla panchina ai gol decisivi, ora è lui il protagonista

Gustav Isaksen ha ribaltato le gerarchie offensive di Gattuso dopo un inizio di stagione complicato. La svolta con la Danimarca e le reti contro Monza e Juventus hanno cambiato il suo destino in biancoceleste

Da alternativa a protagonista, nel giro di poche settimane. È questa la trasformazione di Gustav Isaksen, diventato uno degli uomini più importanti della Lazio di Gennaro Gattuso dopo un avvio di stagione trascorso prevalentemente in panchina. Il danese sembrava destinato a ricoprire un ruolo secondario nelle rotazioni offensive, con Albert Gudmundsson stabilmente davanti a lui nelle gerarchie. Poi la sosta per le Nazionali ha cambiato tutto: prima le prestazioni convincenti con la Danimarca, successivamente l’infortunio dell’islandese e infine le due reti consecutive contro Monza e Juventus. Un percorso che ha restituito fiducia all’esterno biancoceleste, capace di trasformare un’occasione inattesa in una vera e propria svolta personale.

Lazio, Isaksen parte dietro Gudmundsson: un inizio di stagione in salita

Le prime settimane del campionato non erano state particolarmente semplici per Gustav Isaksen. Nelle scelte iniziali di Gattuso, il danese aveva dovuto fare i conti con la concorrenza di Albert Gudmundsson, individuato come principale riferimento per occupare una delle posizioni offensive.

Una situazione che aveva inevitabilmente ridotto le possibilità di Isaksen di trovare continuità dal primo minuto.

Per un giocatore che fa della velocità, delle accelerazioni e della capacità di attaccare gli spazi alcune delle proprie caratteristiche migliori, riuscire ad accumulare minuti può rappresentare un fattore importante per ritrovare ritmo e sicurezza.

L’esterno non ha però smesso di lavorare per modificare la propria posizione all’interno della rosa. La svolta sarebbe arrivata durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, proprio quando sembrava che le gerarchie offensive biancocelesti fossero ormai definite.

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Lazio, Isaksen ritrova fiducia con la Danimarca: gol, assist e rigore procurato

Il primo segnale della rinascita di Isaksen è arrivato lontano da Formello, con la maglia della Danimarca.

Durante l’ultima sosta internazionale, l’esterno ha offerto prestazioni di grande sostanza, mettendo insieme un gol, un assist e un calcio di rigore procurato. Numeri che hanno evidenziato la sua capacità di incidere concretamente negli ultimi metri e che gli hanno permesso di tornare alla Lazio con una fiducia completamente diversa.

Il rapporto tra Isaksen e la Nazionale danese rappresenta ormai una componente importante del suo percorso professionale.

L’esterno biancoceleste ha infatti debuttato con la selezione maggiore nel marzo 2024, ritagliandosi progressivamente uno spazio significativo all’interno del gruppo. Le recenti prestazioni internazionali hanno confermato quanto il giocatore possa essere determinante quando riesce a esprimersi con continuità. Una condizione che, al rientro in Italia, avrebbe trovato un’ulteriore occasione per consolidarsi.

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Lazio, Isaksen sfrutta l’assenza di Gudmundsson: il gol contro il Monza cambia tutto

Il problema alla spalla accusato da Gudmundsson durante gli impegni con l’Islanda ha costretto Gattuso a rivedere le proprie scelte offensive.

L’allenatore ha così deciso di concedere maggiore spazio a Isaksen, reduce dalle prestazioni positive con la Danimarca. Il danese ha risposto immediatamente presente, trovando la via della rete nella sfida contro il Monza.

Un gol particolarmente importante per il suo percorso personale, perché arrivato dopo settimane nelle quali aveva dovuto attendere il proprio momento. La prestazione contro i brianzoli ha rappresentato soprattutto una conferma della crescita mentale dell’esterno, capace di trasferire anche nel campionato italiano la fiducia accumulata durante la pausa internazionale.

Da quel momento, la candidatura di Isaksen per una maglia da titolare ha acquisito maggiore forza. Ma il passaggio più significativo della sua rinascita doveva ancora arrivare.

Lazio, Isaksen protagonista contro la Juventus: una rete nella notte storica dell’Allianz

La definitiva consacrazione di questo momento positivo è arrivata nella trasferta contro la Juventus. All’Allianz Stadium, Isaksen ha trovato il secondo gol consecutivo in campionato, contribuendo allo straordinario successo per 3-0 della Lazio.

Una rete dal valore particolare, non soltanto per l’importanza dell’avversario, ma anche per il significato storico della vittoria. La formazione biancoceleste, infatti, non riusciva a conquistare i tre punti sul campo della Juventus in Serie A dal 14 ottobre 2017, quando una doppietta di Ciro Immobile aveva regalato alla squadra capitolina un successo per 2-1.

A distanza di nove anni, Isaksen ha dunque partecipato a un’altra serata destinata a rimanere nella memoria dei tifosi laziali. Il suo gol ha rappresentato anche il simbolo di un cambiamento nelle gerarchie offensive: il giocatore che aveva iniziato la stagione da riserva è diventato uno dei protagonisti delle vittorie più importanti.

Lazio, Isaksen ha ribaltato le gerarchie: Gattuso adesso ha una certezza in più

Due gol consecutivi contro Monza e Juventus, preceduti da una sosta internazionale vissuta da protagonista: il bilancio delle ultime settimane racconta la crescita di Gustav Isaksen.

Il danese ha saputo sfruttare una situazione inizialmente sfavorevole, dimostrando di poter essere una risorsa importante per la formazione di Gattuso. Il futuro rientro di Gudmundsson potrebbe riaprire il confronto per una maglia da titolare, ma le prestazioni dell’esterno hanno inevitabilmente modificato gli equilibri del reparto.

Adesso Isaksen può contare su una condizione psicologica differente, sulla fiducia dell’allenatore e soprattutto su risultati concreti. La sua rapidità e la capacità di attaccare la profondità offrono alla Lazio soluzioni preziose, specialmente nelle partite in cui si presentano opportunità per colpire in campo aperto. La vera sfida sarà mantenere questa continuità anche nelle prossime giornate, confermando di poter incidere indipendentemente dall’avversario e dal minutaggio.

Isaksen non ha semplicemente approfittato dell’assenza di Gudmundsson: ha dimostrato sul campo di meritare un ruolo da protagonista. E dopo aver contribuito a riportare la Lazio alla vittoria sul campo della Juventus dopo nove anni, il danese ha tutte le intenzioni di continuare a essere decisivo.