Hanno Detto
Isaksen: «Siamo delusi per aver perso due punti! Classifica? Dico questo. E sulla Coppa Italia…»
Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel post gara del match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Queste le sue parole
Pareggio pirotecnico all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio nella 24a giornata di Serie A. Dopo la gara Gustav Isaksen, autore di uno dei gol biancocelesti, ha analizzato il risultato ai microfoni di Sportmediaset:
RISULTATO – «Siamo delusi perché abbiamo la sensazione di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno. Il calcio è questo! La settimana scorsa abbiamo vinto all’ultimo minuto contro il Genoa. Abbiamo giocato contro una grande squadra».
SQUADRA – «in campionato non siamo dove vorremmo essere, ci troviamo ancora nella terra di nessuno. Guardiamo avanti e speriamo di fare qualcosa in Coppa Italia perché è una grande occasione per noi».
