Hanno Detto

Isaksen: «Siamo delusi per aver perso due punti! Classifica? Dico questo. E sulla Coppa Italia…»

Published

5 minuti ago

on

By

Isaksen Juventus Lazio

Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato nel post gara del match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Queste le sue parole

Pareggio pirotecnico all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio nella 24a giornata di Serie A. Dopo la gara Gustav Isaksen, autore di uno dei gol biancocelesti, ha analizzato il risultato ai microfoni di Sportmediaset:

RISULTATO «Siamo delusi perché abbiamo la sensazione di aver perso due punti anziché averne guadagnato uno. Il calcio è questo! La settimana scorsa abbiamo vinto all’ultimo minuto contro il Genoa. Abbiamo giocato contro una grande squadra».

SQUADRA «in campionato non siamo dove vorremmo essere, ci troviamo ancora nella terra di nessuno. Guardiamo avanti e speriamo di fare qualcosa in Coppa Italia perché è una grande occasione per noi».

