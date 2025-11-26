Isaksen, il giocatore della Lazio rivive il suo passato e va contro la Roma: cosa è successo e il motivo di questa scelta

Isaksen in passato ha vestito la maglia del Midtjylland e ad una televisione locale ha detto di sperare in una vittoria dei danesi contro i giallorossi

La vigilia della quinta giornata della fase a gironi di Europa League si carica di significato non solo per Midtjylland e Roma, ma anche per un protagonista speciale che, pur non essendo in campo, resta profondamente legato alla sfida. Si tratta di Isaksen, attaccante della Lazio, cresciuto proprio nel Midtjylland e ancora molto vicino all’ambiente danese che lo ha formato calcisticamente. In vista della partita, il canale TV Midtvest ha voluto ascoltare le sensazioni del giocatore, che ha commentato con emozione e grande sincerità il percorso della sua ex squadra.

Nel corso dell’intervista, Isaksen ha ricordato il suo passato con la maglia rossonera, spiegando quanto il club danese rappresenti ancora oggi una parte fondamentale della sua identità sportiva e personale. Nonostante il presente alla Lazio e l’impegno nel campionato italiano, l’esterno offensivo segue con attenzione i progressi del Midtjylland, mostrando grande orgoglio per la crescita della società e dei giovani talenti che ne compongono la rosa.

La sfida contro la Roma di Gasperini sarà per lui inevitabilmente particolare. Pur non avendo legami diretti con i giallorossi, Isaksen conosce bene la competitività delle squadre italiane e sa quanto la Roma sia temibile in campo europeo. Per questo motivo, le sue parole riflettono un misto di realismo e speranza: «Il Midtjylland sta andando molto bene, hanno ottimi giocatori in attacco. Credo in loro e nutro un enorme rispetto per i calciatori su cui stanno lavorando». Un giudizio che mostra quanto il danese sia aggiornato sui progressi della sua ex squadra e quanto apprezzi le scelte tecniche fatte negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Quando il discorso si sposta sul match contro i giallorossi, Isaksen non nasconde il proprio tifo: «La Roma in questo momento sta facendo bene, ma spero che il Midtjylland riesca a fermarli». Una presa di posizione comprensibile da parte di un giocatore che ha vissuto a lungo nel club danese e che ha mantenuto un rapporto affettivo con l’ambiente. Highlight delle sue dichiarazioni è l’augurio più ambizioso: vedere il Midtjylland vincere la Superliga e magari spingersi fino in fondo in Europa League.

Le parole di Isaksen confermano non solo la sua maturità, ma anche l’importanza delle radici nel percorso di un calciatore. Pur essendo oggi un punto di riferimento nella Lazio, il legame con il suo passato rimane forte, e la sfida tra Midtjylland e Roma assume per lui un valore che va oltre il semplice risultato. Con il cuore rivolto alla Danimarca, l’esterno biancoceleste attende una partita che per lui sarà carica di emozioni e ricordi.