 Isaksen salva la Danimarca contro la Bielorussia
Isaksen, l’attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

2 ore ago

Isaksen
Isaksen

Isaksen, l’attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale con la rete del pareggio contro la Bielorussia

La Danimarca non va oltre il 2-2 contro la Bielorussia nel match valido per il quinto turno del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma a prendersi la scena è stato Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio.

Rimasto in campo per tutti i 90 minuti, Isaksen ha firmato nei minuti finali il gol che ha evitato una clamorosa sconfitta, regalando un punto fondamentale alla selezione biancorossa.

La partita: rimonta danese firmata Isaksen

La Danimarca era passata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Damsgaard, ma nella ripresa aveva subito il ritorno della Bielorussia, trovandosi sotto 2-1 a dieci minuti dalla fine.

All’79’, però, è arrivato il lampo decisivo: il quarto gol in nazionale di Isaksen, una conclusione pesante che ha riportato il match in equilibrio e ha permesso ai danesi di restare in vetta al girone a una sola sfida dal termine delle qualificazioni.

La sfida decisiva contro la Scozia

Martedì 18 novembre, la Danimarca affronterà la Scozia, seconda a una sola lunghezza di distanza. In palio c’è l’accesso diretto ai Mondiali 2026: basterà non perdere per garantirsi il primo posto, ma un successo sarebbe il modo migliore per blindare il percorso.

Isaksen arriva al match da protagonista assoluto e con il morale alle stelle, un segnale importante anche per la Lazio, che attende di ritrovarlo brillante al rientro dalla sosta.

