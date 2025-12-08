Isaksen, come sta l'attaccante dopo l'infortunio? Le condizioni del giocatore della Lazio - Lazio News 24

Isaksen, tra gol e apprensione: la Lazio spera in un recupero lampo. L’esterno danese segna e si ferma. Il punto

La Lazio vive una serata dalle doppie emozioni con Gustav Isaksen, protagonista prima in positivo e poi costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Nei primi 45 minuti della sfida, l’esterno danese ha regalato ai tifosi della Lazio il gol del vantaggio, una rete arrivata al 38’ che sembrava poter indirizzare la gara. Subito dopo, però, è arrivata la nota stonata: un fastidio all’adduttore che lo ha obbligato a fermarsi all’intervallo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Isaksen ha lasciato il rettangolo di gioco su indicazione dello staff medico della Lazio, nonostante il giocatore avesse espresso la volontà di continuare. Al suo posto è subentrato Cancellieri, da poco tornato disponibile dopo un’assenza prolungata. La scelta è stata adottata in via precauzionale, soprattutto alla luce dei numerosi problemi muscolari che hanno afflitto la rosa della Lazio negli ultimi mesi.

Lo stesso Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto rassicurare l’ambiente biancoceleste: secondo il tecnico della Lazio, il problema di Isaksen dovrebbe essere riconducibile a un semplice affaticamento, con tempi di recupero stimati in uno o due giorni. Gli esami strumentali chiariranno meglio la situazione, ma al momento non si percepisce particolare allarme.

Isaksen, durante la pausa tra i due tempi, avvertiva dolore all’inguine. Pur desiderando restare in campo, la Lazio ha preferito non correre rischi, soprattutto considerando l’importanza degli impegni imminenti. La trasferta di Parma, in programma sabato alle 18, rappresenta infatti un appuntamento cruciale per la squadra, che spera di poter contare nuovamente sull’esterno danese.

In attesa dell’esito definitivo degli esami, la Lazio resta fiduciosa: il gol ritrovato da Isaksen e la sensazione che si tratti di un problema lieve alimentano l’ottimismo in vista dei prossimi incontri.