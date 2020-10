Inzaghi scontento del mercato, a giorni l’incontro con la società

Il rapporto idilliaco col ds non tragga in inganno: Simone Inzaghi si attendeva di meglio.

Atteggiamento filo-societario davanti alle telecamere ma anche qualche frecciatina elegante. Il rapporto ottimo col ds Igli Tare, di cui ha sempre parlato alla grande davanti ai microfoni e per cui nutre una enorme stima, rimane lo stesso, ma secondo le pagine del Messaggero dopo aver centrato la Champions League il tecnico della Lazio si sarebbe aspettato molto di più in questa sessione. Scontento in ritiro, ha fatto buon viso a cattivo gioco negli ultimi giorni, evidenziando di attendere la fiducia del mercato per poter cominciare a lavorare coi nuovi innesti. Nei prossimi giorni, data la sosta del campionato dedicata alle nazionali, siederà al tavolino con il presidente Lotito. In scadenza a giugno, il rinnovo è in bilico, Simone attendeva garanzie maggiori dal mercato. Il tecnico, da quanto si legge, vorrebbe tre milioni di euro, ma soprattutto la certezza di una squadra che nel futuro prossimo possa lottare per i vertici.