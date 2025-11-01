Infortunio Thuram, l’attaccante francese salterà anche la Lazio? Da Milano arriva una indiscrezione sulla sua presenza contro i biancocelesti

Infortunio Thuram, l’Inter sceglie la cautela: niente Verona per il francese, focus sulla Champions e sulla Lazio di settimana prossima.

Continuano ad arrivare aggiornamenti sull’infortunio di Marcus Thuram, uno dei temi più caldi in casa Inter alla vigilia della trasferta di Verona. L’attaccante francese, fermato da un fastidio muscolare, non sarà convocato per la sfida del Bentegodi. Come riportato da Sky Sport, Cristian Chivu e lo staff medico nerazzurro hanno deciso di non rischiarlo, preferendo concedergli qualche giorno in più di recupero in vista dell’impegno di Champions League della prossima settimana e della Lazio.

L’infortunio di Thuram, di natura muscolare, lo ha già costretto a saltare alcune gare nelle ultime settimane, creando inevitabilmente qualche difficoltà al reparto offensivo dell’Inter. Nonostante la tentazione di schierarlo in una partita importante come quella di Verona, Chivu ha scelto la via della prudenza: l’obiettivo è evitare ricadute e garantire al giocatore una piena efficienza fisica per il prosieguo della stagione. Il giocatore, comunque, dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro la Lazio del 9 novembre.

Thuram, protagonista di un ottimo avvio di campionato prima dell’infortunio, è diventato rapidamente un punto di riferimento per la manovra offensiva nerazzurra. La sua intesa con Lautaro Martínez e la capacità di attaccare gli spazi hanno reso l’attacco dell’Inter tra i più temibili della Serie A. È proprio per questo che la gestione dell’infortunio di Thuram viene considerata una priorità assoluta: forzare i tempi ora potrebbe compromettere la sua disponibilità nel periodo più caldo della stagione, tra campionato e coppe.