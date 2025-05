Inter Lazio, Rocchi: «Bisseck parte concettualmente per la non punibilità perché ha le braccia dietro la schiena, poi...»

Inter Lazio, Rocchi commenta l’episodio del rigore assegnato ai biancocelesti nella sfida di San Siro: ecco le sue parole

Uno degli episodi più discussi della sfida di Serie A Inter Lazio è stato di certo il rigore prima assegnato e poi trasformato dai biancocelesti per un fallo di mano di Bisseck. A prendere parola sulla questione ai microfoni del programma Open Var su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rivelato pubblicamente il colloquio tra l’arbitro Chiffi e la sala VAR durante il check:

RIGORE – «Ferma il gioco. Dani (Chiffi, ndr.), ti consiglio un OFR per valutare un possibile calcio di rigore», le parole di Lissone dopo un’attenta analisi alle telecamere. «Fa il movimento?», chiede il direttore di gara. «Sì, fa un movimento però vienilo a valutare. Apre e chiude, sì», rispondono Di Paolo e Guida. Chiffi quindi va a rivedere l’azione e decreta il calcio di rigore per la Lazio: «Non è giallo, è cambiata la regola. Lo apre e lo lascia (il braccio, ndr.). Fa il movimento», spiega ai giocatori dell’Inter che stavano protestavando in quel momento.

COMMENTO – «Bisseck parte concettualmente per la non punibilità perché ha le braccia dietro la schiena, poi allarga il gomito, immagino in maniera instintiva, verso il pallone. È un calcio di rigore da concedere assolutamente con On Field Review. Mi rendo conto della difficoltà nell’accettarlo, i minuti finali non sono mai semplici. Però credo che sia stata applicata correttamente l’interpretazione del fallo di mano. Chiaro che in campo una decisione l’accetti meglio che al monitor, però qui la posizione di Chiffi non era perfetta, era un po’ troppo centrale. Ha perso completamente il tocco, lo dice anche. Il fallo di mano lo devi vedere sempre e bene, specialmente in quei minuti. Chiffi credo abbia fatto una buona gara in un contesto molto complesso. La partita era difficile, sempre in bilico. Ma ha sempre scelto la strada giusta. È stata una prestazione positiva.»