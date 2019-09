Inter Lazio, novità anche nei neroazzuri: molti big a rischio turnover

Tanti impegni ravvicinati per l’Inter, che contro la Lazio potrebbe rinunciare a molti titolari. Probabili molti cambi per Conte

Cambi nella Lazio e cambi nell’Inter. Come volevasi dimostrare, il turno infrasettimanale nasconde tante sorprese. Se nella Lazio dovrebbe partire dalla panchina Lulic, Leiva e Immobile, nell’Inter sono altrettanti big che rischiano l’esclusione.

SCELTE – Il nodo più importante per Conte è legato alla difesa, dove ruota tutto intorno a de Vrij, ancora incerto di giocare contro la sua ex squadra. Nel caso in cui l’olandese non venisse impiegato ci sono due ipotesi: o l’utilizzo di Ranocchia, o quello di D’Ambrosio con Godin al centro. A centrocampo invece va verso un turno di riposo Barella a beneficio di Vecino. Davanti invece insieme all’intoccabile Lukaku dovrebbe esserci Politano.

Questa la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Politano.