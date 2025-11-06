 Inter Lazio, infermeria biancoceleste sempre più piena!
Connect with us

News

Inter Lazio, infermeria biancoceleste sempre più piena! Nessun recupero e un giocatore a rischio: Sarri studia le novità per il big match di campionato

News

Inter Lazio, l'amarcord dei biancocelesti è alla stagione 2018/2019 quando Milinkovic-Savic faceva sognare la squadra di Inzaghi! - VIDEO

Lazio Women News

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News

Inter Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A: ecco le possibili scelte di Chivu e Sarri per la sfida

News

Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Inter Lazio, infermeria biancoceleste sempre più piena! Nessun recupero e un giocatore a rischio: Sarri studia le novità per il big match di campionato

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Inter Lazio, infermeria biancoceleste sempre più piena! Nessun recupero e un giocatore a rischio: Sarri studia le novità

Non si svuota l’infermeria della Lazio, con Maurizio Sarri costretto a gestire un’altra ondata di assenze in vista della trasferta di San Siro contro l’Inter. Le ultime da Formello non portano buone notizie: i principali recuperi sono rinviati almeno a dopo la sosta di novembre.

Nuno Tavares, ancora alle prese con un problema al polpaccio, resterà fermo per precauzione. Lo staff spera che il Portogallo non lo convochi per evitare ricadute, con il rientro fissato per il 23 novembre contro il Lecce. Anche Taty Castellanos, out da un mese, punta a tornare per quella data.

Resta fermo Fisayo Dele-Bashiru, ai box da settembre: il nigeriano vuole recuperare in tempo per la Coppa d’Africa, ma la Lazio deve ancora decidere se reinserirlo in lista.

In dubbio anche Alessio Romagnoli, uscito per un indurimento muscolare contro il Cagliari. Al suo posto pronto Oliver Provstgaard, convincente da subentrato.

Situazione più seria per Matteo Cancellieri e Nicolò Rovella: il primo rischia di rientrare solo a dicembre, mentre per il secondo – fermo per pubalgia – si valuta l’ipotesi operazione, che lo terrebbe fuori fino al 2026.

Un quadro complicato per Sarri, che dovrà ancora affidarsi a rotazioni ridotte e alla solidità del gruppo per restare competitivo anche in emergenza.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.