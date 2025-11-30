Insigne-Lazio, chiusura vicina tra l’attaccante e la società biancoceleste! Ecco la situazione attuale

Insigne vicino a vestire la maglia della Lazio! La chiusura è pronta in vista ovviamente del mercato di gennaio

Nel pre partita di Milan-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato anche della possibilità di vedere Insigne-Lazio diventare realtà, pur prendendo tempo e senza sbilanciarsi eccessivamente: «Insigne va inquadrato anche in base alle ultime normative della FIGC. Bisogna fare delle valutazioni, sono tante le tematiche da tener presenti», ha spiegato il dirigente. Nonostante le parole cautelative, la trattativa sembra ormai avviata verso una conclusione positiva.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a guidare concretamente il dossier è stato il presidente Claudio Lotito, che ha seguito personalmente ogni fase del negoziato. Tra telefonate, incontri diretti e contatti con Andrea D’Amico, agente dell’ex Napoli, il presidente ha cercato di accelerare i tempi e trovare la soluzione migliore per entrambe le parti. La volontà comune di chiudere l’accordo appare evidente, con la società biancoceleste pronta a mettere sul piatto un’offerta concreta e il giocatore desideroso di tornare in Italia.

Il fattore determinante per la chiusura della trattativa è stata la disponibilità dello stesso Insigne a ridurre le proprie pretese salariali. L’ex Napoli, infatti, ha accettato l’ingaggio proposto dalla Lazio, che si aggira tra i 1,3 e i 2,2 milioni di euro, dimostrando una forte volontà di vestire la maglia biancoceleste e di ritrovare Maurizio Sarri, allenatore che lo ha già valorizzato in passato. Questo accordo economico rappresenta un elemento chiave per rendere concreta l’operazione Insigne-Lazio, facilitando un inserimento rapido del giocatore nella rosa senza compromettere il budget societario.

Con l’arrivo di Insigne-Lazio, Sarri potrà contare su un elemento di qualità e esperienza, capace di dare profondità e imprevedibilità alla trequarti. Il giocatore, oltre alla tecnica raffinata, porta con sé leadership e capacità di far girare la squadra in fase offensiva, caratteristiche che saranno fondamentali per il proseguimento della stagione. La trattativa sembra ormai a buon punto e, salvo imprevisti, il matrimonio tra Insigne e la Lazio diventerà ufficiale nelle prossime settimane, segnando un colpo di mercato di grande rilevanza per la società capitolina.