Insigne-Lazio, continua la trattativa. Sarri spinge, Lotito invece ha un piano - Lazio News 24

Insigne-Lazio, il sogno continua: Sarri lo vuole, Lotito studia la formula. La situazione attuale

La trattativa Insigne-Lazio continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano. Nelle ultime ore, i segnali che alimentano le voci di un possibile ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A, proprio alla corte di Maurizio Sarri, si sono moltiplicati. Una coincidenza che fa parlare è quella legata alla presenza del presidente Claudio Lotito e di Insigne nella Capitale nello stesso momento. Lotito è rientrato da Cortina, mentre l’ex capitano del Napoli è stato avvistato a Roma, ufficialmente per motivi personali. Tuttavia, alcune indiscrezioni parlano di una possibile ricerca di casa da parte dell’attaccante.

Il binomio Insigne-Lazio non è affatto campato in aria. A confermarlo sono sia la volontà del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, che ha già espresso il proprio gradimento per il giocatore, sia i contatti informali avviati dalla dirigenza. L’allenatore conosce bene Insigne dai tempi del Napoli, e sa quanto il suo talento possa fare la differenza in un sistema di gioco che esalti le sue caratteristiche.

La Lazio sta valutando attentamente la fattibilità dell’operazione, che si basa su due punti principali. Il primo riguarda la proposta contrattuale: l’idea sarebbe quella di offrire a Insigne un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione, con un contratto di un anno più opzione per il secondo. Una formula sostenibile, soprattutto considerando che il giocatore è svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC.

Il secondo nodo da sciogliere è invece di tipo economico-finanziario: Lotito è al lavoro per sbloccare il mercato biancoceleste attraverso un accordo con un main sponsor, con l’obiettivo di migliorare i conti del club entro la scadenza del 30 settembre. Solo dopo questa operazione la Lazio potrà muoversi concretamente sul fronte acquisti, compreso quello di Insigne.

Il progetto Insigne-Lazio resta vivo e affascinante, anche se ancora in fase embrionale. La volontà c’è, sia da parte dell’allenatore che, pare, anche del giocatore. Ora tocca alla dirigenza trovare la quadra economica e rendere possibile un colpo che infiammerebbe i tifosi e porterebbe esperienza e qualità all’attacco laziale.