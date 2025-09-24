Insigne aspetta la Lazio? Lotito intanto prova una grande mossa a sorpresa - Lazio News 24

Insigne aspetta la Lazio: la chiamata di Lotito ancora non arriva. La situazione attuale

Lorenzo Insigne resta in attesa, sospeso tra passato e futuro. Dopo aver detto “no” a Parma e Sassuolo, l’ex capitano del Napoli guarda con speranza verso la Capitale. Come riporta Il Corriere dello Sport, nel cuore del fantasista partenopeo c’è un solo desiderio: lavorare di nuovo con Maurizio Sarri. E per farlo, sogna la chiamata della Lazio.

Il via libera dell’allenatore toscano ci sarebbe già. Sarri conosce bene Insigne, ne ha esaltato le qualità nei suoi anni d’oro a Napoli e sarebbe felice di ritrovarlo a Formello. Tuttavia, la posizione della società appare molto più cauta. Il direttore sportivo Fabiani e il presidente Lotito non sembrano convinti fino in fondo dell’operazione. L’età, il contratto da svincolato, il rendimento in calo negli ultimi mesi e le condizioni fisiche dopo l’esperienza in MLS pongono più di un interrogativo.

Eppure, Insigne non molla. Nonostante l’attesa si stia facendo lunga e il tempo non giochi a suo favore, Lorenzo resta fiducioso. È convinto che la porta con la Lazio non sia del tutto chiusa. È disposto ad aspettare fino a gennaio, lavorando in silenzio per farsi trovare pronto qualora arrivasse la tanto attesa chiamata. L’idea di tornare in Serie A, in un club ambizioso e con un tecnico che conosce il suo valore, lo motiva più di qualsiasi altra prospettiva.

Per la Lazio, l’arrivo di Insigne rappresenterebbe un’operazione a basso costo sul piano del cartellino, ma non priva di rischi. Bisognerebbe valutare attentamente la condizione atletica dell’ex Napoli e il suo reale impatto in un contesto tattico ben diverso rispetto al passato. Tuttavia, l’eventuale inserimento potrebbe portare esperienza, carisma e qualità nella trequarti, soprattutto in un momento in cui la squadra fatica a trovare soluzioni offensive continue.

Al momento, tutto resta in sospeso. Il sogno di Insigne si chiama Lazio, ma il silenzio della società pesa. Servono risposte, chiarezza e, soprattutto, una decisione definitiva. Fino ad allora, Lorenzo continuerà ad allenarsi e a sperare. Perché, per lui, tornare da protagonista in Serie A, magari con la maglia biancoceleste, sarebbe più di un ritorno: sarebbe una rinascita.