Insigne-Lazio, cosa manca per la chiusura definitiva con l'attaccante? Il punto - Lazio News 24

Insigne-Lazio, il fantasista aspetta ancora la chiamata: Sarri dice sì, Lotito tentenna

Il possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne si tinge sempre più di biancoceleste. Il tema Insigne-Lazio resta caldo e ancora aperto, nonostante l’attesa stia diventando sempre più lunga per l’ex capitano del Napoli. Dopo aver rifiutato offerte concrete da Parma e Sassuolo, il fantasista campano ha un solo obiettivo in testa: vestire la maglia della Lazio e ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto alcuni dei suoi anni migliori in carriera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nodo Insigne-Lazio è legato più alle dinamiche interne alla società che alla volontà del tecnico. Sarri ha già dato il suo via libera all’operazione, ritenendo Insigne un rinforzo prezioso per qualità, esperienza e conoscenza del suo sistema di gioco. Diversa invece è la posizione dei vertici dirigenziali: sia il direttore sportivo Fabiani che il presidente Lotito mantengono un atteggiamento più prudente, valutando costi, condizione fisica del giocatore e compatibilità con l’attuale rosa.

Il dialogo tra Insigne e l’entourage biancoceleste non è mai stato interrotto, ma tutto ruota attorno alla possibilità concreta di affondare il colpo. Per ora, però, la trattativa Insigne-Lazio resta in standby. Lorenzo, intanto, continua ad allenarsi e a mantenersi in forma, convinto che la sua occasione possa arrivare da un momento all’altro. È disposto ad aspettare anche fino a gennaio, quando si riaprirà ufficialmente il mercato invernale, ma spera in un’accelerazione già nelle prossime settimane.

L’idea Insigne-Lazio affascina sia per motivi tecnici che simbolici: un giocatore che ha incantato in Serie A e che potrebbe dare nuova linfa alla trequarti biancoceleste. Tuttavia, la dirigenza vuole evitare colpi impulsivi e punta a ponderare bene ogni decisione, anche in virtù del progetto a medio termine costruito da Sarri.

Per Insigne il tempo stringe, ma la speranza resta viva. L’operazione Insigne-Lazio potrebbe sbloccarsi solo in caso di segnali chiari da parte del club, e per ora, da Formello, tutto tace. Il fantasista partenopeo resta in attesa, ma la palla ora passa a Lotito.