Insigne-Lazio, quanti incastri servono per sbloccare il tutto? La situazione non lascia dubbi

Il possibile affare Insigne-Lazio continua a far discutere e a catalizzare l’attenzione del mercato biancoceleste. L’idea di riportare in Serie A l’ex capitano del Napoli affascina tifosi e ambiente, ma prima di poter trasformare questa suggestione in una trattativa concreta, il club deve fare i conti con una serie di vincoli regolamentari che complicano la situazione.

Innanzitutto, anche qualora l’arrivo di Insigne venisse definito rapidamente, il giocatore potrebbe essere tesserato soltanto dopo il 16 dicembre, ma comunque non sarebbe immediatamente utilizzabile. Il motivo è legato alla gestione della lista: la Lazio ha già occupato entrambi gli slot disponibili con il reintegro di Dele-Bashiru, rendendo impossibile aggiungere un nuovo over 22 fino alla finestra di mercato di gennaio.

È proprio questo il nodo centrale dell’affare Insigne-Lazio. Per poter inserire il fantasista canadese-italiano nella rosa, il club dovrà liberare almeno un posto tra gli over 22. Le combinazioni ipotizzate non mancano: lo scambio Noslin–Ilic, ad esempio, potrebbe aprire scenari interessanti. L’uscita di Noslin farebbe spazio a Insigne, mentre l’ingresso di Ilic obbligherebbe a una nuova uscita, potenzialmente quella di Dele-Bashiru.

Ed è proprio il centrocampista nigeriano il principale indiziato, anche perché la Lazio sta cercando un acquirente che possa facilitarne la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo. Se si dovesse trovare una soluzione per Dele-Bashiru, la porta per l’operazione Insigne-Lazio si spalancherebbe.

In sostanza, il club è interessato al profilo di Insigne, ma prima di entrare nella fase operativa serve sistemare la questione lista. Tutto porta quindi al mese di gennaio, quando la Lazio avrà margini per intervenire, liberare uno slot e provare a regalare a Sarri – o al tecnico in carica – un colpo dal forte impatto tecnico e mediatico.

