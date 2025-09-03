Insigne-Lazio, trattativa in corsa. Spunta fuori questa grande ipotesi di mercato - Lazio News 24

Insigne-Lazio: trattativa in corso, si punta a chiudere entro ottobre

Il possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne prende sempre più forma, e al centro della scena c’è la Lazio, guidata da Maurizio Sarri, che sogna di riabbracciare il suo ex capitano ai tempi del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la trattativa Insigne-Lazio sta entrando in una fase delicata ma potenzialmente decisiva. I biancocelesti, infatti, stanno lavorando sotto traccia per sistemare la parte economica, condizione fondamentale per arrivare alla chiusura dell’accordo.

Insigne, attualmente svincolato dopo la sua esperienza al Toronto FC in MLS, ha già dato il suo gradimento per un ritorno in Italia e, in particolare, alla corte di Sarri, tecnico con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. Il feeling tra i due è noto e potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare definitivamente il dossier Insigne-Lazio.

L’operazione potrebbe concretizzarsi già entro la fine di ottobre, sfruttando la finestra aperta per gli svincolati. Tuttavia, sarà necessario che la Lazio riesca a sistemare alcuni aspetti legati al bilancio e al tetto ingaggi entro la fine di settembre. In tal caso, l’arrivo di Insigne permetterebbe al club di Formello di rinforzare l’organico senza attendere il mercato invernale, lavorando con più tranquillità in vista di gennaio.

Dal canto suo, Insigne è disposto ad aspettare la Lazio: ha messo in pausa altre ipotesi pur di tornare a giocare sotto la guida di Sarri. Una mossa che testimonia non solo il legame tra i due, ma anche la volontà del calciatore di rientrare in un progetto tecnico-tattico che conosce e che valorizza le sue caratteristiche.

A Formello si respira cauto ottimismo: lo scenario Insigne-Lazio non è semplice, ma è concreto. Saranno settimane cruciali per definire i dettagli contrattuali e per verificare la sostenibilità dell’operazione sul piano finanziario. Se tutto andrà come previsto, l’ex capitano del Napoli potrebbe vestire presto la maglia biancoceleste.

Il sogno Insigne-Lazio non è più solo un’idea: sta diventando un’opportunità reale. E con Sarri pronto ad accoglierlo a braccia aperte, il ritorno di uno dei talenti più tecnici del calcio italiano potrebbe rappresentare un colpo importante, anche dal punto di vista emotivo, per tutto l’ambiente laziale.