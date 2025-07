Insigne-Lazio, la promessa di Lotito prenderà forma? Intanto su Sarri è risaputa una cosa - Lazio News 24

Insigne-Lazio: Lotito pronto a mantenere la promessa, Sarri cambia modulo. La situazione attuale

L’asse Insigne-Lazio si fa sempre più caldo, con la trattativa che entra nel vivo e promette di diventare uno dei temi centrali di questa fase del mercato estivo. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito avrebbe già dato la sua parola a Maurizio Sarri per portare Lorenzo Insigne a Formello nel più breve tempo possibile. Un segnale forte, che testimonia la volontà della Lazio di mettere a disposizione del tecnico toscano un rinforzo di qualità, capace di alzare il tasso tecnico della squadra.

L’operazione Insigne-Lazio non è ancora chiusa, ma l’accordo sembra a portata di mano. A rallentare la fumata bianca sono alcune garanzie assicurative ancora da definire, necessarie per formalizzare il ritorno del fantasista campano in Serie A dopo l’esperienza in MLS. Tuttavia, la fiducia è alta, e la sensazione è che la volontà di tutte le parti coinvolte possa presto sbloccare l’affare.

Dal punto di vista tecnico, l’arrivo di Insigne rappresenterebbe un punto di svolta per Sarri. Il tecnico, da sempre legato al 4-3-3, sarebbe pronto a rimettere in discussione il proprio schema di riferimento per valorizzare le qualità dell’ex capitano del Napoli. Si fa strada l’idea di un 4-2-3-1, con Insigne nel ruolo di trequartista o esterno alto in un attacco più mobile e tecnico. In alternativa, si valuta anche il 4-3-1-2, che permetterebbe di affiancare due punte pure e affidare a Insigne le chiavi della fantasia, in posizione centrale alle spalle delle punte.

L’eventuale approdo del numero 24 a Roma segnerebbe un ritorno importante per il calcio italiano, oltre a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Il legame tra Insigne e Sarri, nato nei gloriosi anni di Napoli, è uno dei motori della trattativa. Il tecnico conosce bene le caratteristiche del calciatore e sa come metterlo nelle condizioni ideali per rendere al massimo.

L’operazione Insigne-Lazio potrebbe dunque avere una doppia valenza: tecnica e simbolica. Non solo un colpo di mercato, ma un segnale di rilancio e ambizione per una Lazio che vuole rimanere protagonista in Serie A e in Europa. Restano da limare gli ultimi dettagli burocratici, ma la sensazione è che il ritorno di Insigne in Italia sia sempre più vicino, con la maglia biancoceleste pronta ad attenderlo.