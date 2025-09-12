Calciomercato Lazio, Sabatini sicuro: «Quel giocatore deve essere comprato il prima possibile» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sabatini su Insigne: «Può essere utile, ma solo a certe condizioni»

Nel panorama del Calciomercato Lazio, il nome di Lorenzo Insigne continua a far discutere. L’ex capitano del Napoli, oggi in MLS con il Toronto, sarebbe disposto a tornare in Serie A e tra le destinazioni possibili spicca proprio la Lazio, complice il legame con Maurizio Sarri. Un’ipotesi affascinante, ma tutt’altro che semplice da realizzare, come sottolineato anche dal giornalista Sandro Sabatini durante un intervento ai microfoni di Radio Laziale.

Parlando della possibile operazione, Sabatini ha analizzato il contesto del Calciomercato Lazio e i pro e contro di un eventuale arrivo di Insigne a Formello:

«Non so che giocatore ritrovi la Serie A» – ha dichiarato – «Mi posso basare sui confronti con chi ha avuto una esperienza simile. Bernardeschi, ad esempio, al Bologna va in panchina, poi troverà spazio perché ha qualità, ma al suo posto giocano Fabbian o Cambiaghi».

Spostando il discorso sul ruolo che potrebbe ricoprire Insigne alla Lazio, il giornalista ha aggiunto:

«Nel ruolo di Insigne alla Lazio gioca già Zaccagni, ma potrebbe essere interessante come alternativa “alla Pedro”. Negli ultimi 20 minuti, in partite più monotone, può darti una scossa, come fa appunto Pedro».

Il vero ostacolo però, come spesso accade nel Calciomercato Lazio, resta quello economico. Insigne percepisce un ingaggio molto elevato in MLS, e un ritorno in Italia comporterebbe inevitabilmente un drastico ridimensionamento contrattuale. Su questo punto, Sabatini è stato molto chiaro:

«La domanda da porsi è: torna Insigne a 34 anni, per giocare solo gli ultimi quarti di partita? E quanto costa? Dovrebbe ridursi tantissimo lo stipendio».

Per la Lazio, l’affare rappresenterebbe una scommessa tecnica ed economica. Insigne potrebbe aggiungere esperienza, qualità e profondità alla rosa, ma soltanto a condizioni sostenibili. Il club sta già valutando uscite strategiche per ridurre il monte ingaggi, e inserire un profilo come quello di Insigne potrebbe complicare ulteriormente l’equilibrio interno.

Per ora, nel contesto del Calciomercato Lazio, l’ipotesi resta sullo sfondo. Ma se il giocatore dovesse aprire a un sacrificio economico importante, le porte di Formello potrebbero davvero riaprirsi.