Insigne-Lazio, pista ancora viva nonostante le difficoltà. Il punto - Lazio News 24

Insigne-Lazio: suggestione ancora viva, ma il futuro resta in bilico. La situazione

Il nome di Lorenzo Insigne continua ad aleggiare intorno all’ambiente biancoceleste, alimentando una suggestione di mercato che sembra non volersi spegnere. Il fantasista ex Napoli, attualmente libero dopo l’esperienza in MLS, è a Roma e non ha mai nascosto il desiderio di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera.

Il legame tra Insigne e Sarri è forte, umano prima ancora che professionale. Proprio per questo motivo, la voce Insigne-Lazio torna ciclicamente a rianimare il mercato biancoceleste, nonostante le difficoltà legate all’età del calciatore e al progetto tecnico della società. Insigne, classe 1991, ha già rifiutato varie proposte, tra cui quella recente del Sassuolo, nella speranza di ricevere una chiamata dalla Lazio. Finora, però, quella telefonata non è arrivata.

Durante l’ultima sessione estiva di mercato, il direttore sportivo Angelo Fabiani era stato chiaro: “Puntiamo sui giovani”, aveva dichiarato chiudendo la porta all’operazione. Una scelta coerente con la linea societaria, ma che non ha del tutto cancellato la possibilità di vedere concretizzata l’operazione Insigne-Lazio.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha infatti incontrato l’agente del calciatore, Vincenzo D’Amico, alimentando le speranze di chi sogna il ritorno in Serie A dell’esterno offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il colloquio tra le parti c’è stato, anche se al momento non si è tradotto in alcun passo concreto verso una trattativa ufficiale. Nessuna offerta, nessun contratto sul tavolo: solo segnali, parole e un possibile spiraglio.

Lotito è rientrato a Roma domenica scorsa, ma non ha riattivato la trattativa. Il dossier Insigne-Lazio resta dunque congelato, in attesa di eventuali sviluppi. Non è escluso che la società possa tornare a riflettere sull’operazione qualora Sarri tornasse a chiedere con forza il suo pupillo, magari come innesto di esperienza per una rosa giovane e ancora in costruzione.

Per ora, la suggestione Insigne-Lazio resta tale: una possibilità non confermata, sospesa tra sentimenti, nostalgia e calcoli di mercato. Il tempo dirà se questo scenario potrà davvero trasformarsi in realtà o se resterà solo un’idea sfumata di un romantico ritorno.