Il “dilemma Insigne”: la Lazio cerca soluzioni in attacco tra attesa e incertezza

Insigne Lazio, l’ex Napoli temporeggia mentre i biancocelesti cercano delle soluzioni nell’incertezza del mercato bloccato

La ricerca di soluzioni per l’attacco della Lazio ha portato la società a valutare anche un nome di grande esperienza come Lorenzo Insigne. L’attaccante, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS, è stato un’idea concreta per rimpiazzare un eventuale partente, in particolare Castellanos, che ha mostrato difficoltà in questo inizio di stagione. L’idea, come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, era quella di acquistare Insigne, spostandolo poi al centro dell’attacco, in una posizione che avrebbe potuto valorizzare sia lui che altri giocatori come Pedro o Zaccagni.

Tuttavia, la situazione presenta una grande complessità. Insigne sta temporeggiando, valutando attentamente le sue opzioni. Questa incertezza rende impossibile per la Lazio procedere con l’operazione, dato che il club non può rischiare di ritrovarsi con un attacco scoperto. La prudenza è d’obbligo, soprattutto considerando che Dia, un altro attaccante della rosa, partirà probabilmente a dicembre per la Coppa d’Africa, lasciando Sarri con meno opzioni a disposizione. La Lazio ha quindi deciso di non rischiare, preferendo concentrarsi sulle risorse interne per risolvere i problemi di sterilità offensiva emersi in questo precampionato. Insigne rimane una suggestione, ma la sua indecisione e la necessità di non destabilizzare ulteriormente un reparto già in difficoltà, rendono l’operazione, per il momento, impraticabile. La Lazio si affida a Sarri per trovare la giusta quadratura tattica con gli uomini a sua disposizione, puntando sulla crescita dei singoli e sulla coesione del gruppo per ritrovare la via del gol.