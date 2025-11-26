Insigne Lazio, fumata bianca sempre più vicina: trovato l’accordo di massima fra le parti. I dettagli del contratto

Insigne Lazio, il giocatore dovrebbe firmare un contratto da 1,2 o 1,3 milioni a stagione. Ora si attende solamente il via libera dei biancocelesti

L’operazione Insigne Lazio entra nella sua fase decisiva. Lorenzo Insigne sta infatti aspettando soltanto il via libera definitivo da parte della società biancoceleste per trasferirsi a Roma e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. L’ex capitano del Napoli, che negli ultimi mesi ha ricevuto diverse proposte sia dall’Italia sia dall’estero, le ha rifiutate tutte, lasciando chiaro al suo entourage che la sua unica intenzione è quella di vestire la maglia della Lazio. Una scelta netta, maturata da tempo, che conferma la volontà del giocatore di tornare protagonista in Serie A con l’allenatore che più di tutti ha saputo esaltare il suo talento.

Il binomio Sarri–Insigne è stato tra i più iconici del calcio italiano degli ultimi anni. Con il tecnico toscano, Insigne ha disputato ben 139 partite, più di quante ne abbia giocate con qualsiasi altro allenatore. Lo stesso attaccante, durante un evento al Palapartenope, ha spiegato quanto sia stato determinante il lavoro del “Comandante”: «Sarri ha fatto un lavoro straordinario. Curava ogni dettaglio, anche i falli laterali. Ci stressava, è vero, ma ci divertivamo e arrivavamo agli allenamenti con il sorriso». Non stupisce, quindi, che la prospettiva Insigne Lazio sia nata proprio dal ritorno di Sarri a Formello e si sia intensificata negli ultimi giorni, fino a diventare un obiettivo concreto.

Un altro segnale che conferma l’imminenza dell’affare riguarda la vita privata dell’attaccante: Insigne ha già iniziato a cercare casa nella zona di Formello. Secondo quanto riportato dal Messaggero, ormai non ci sarebbero più dubbi sulla destinazione del calciatore. Lotito, deciso ad accontentare Sarri, ha spinto per accelerare la trattativa, superando le perplessità del direttore sportivo Fabiani, meno convinto dell’innesto di un trentiquattrenne in un progetto che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto puntare su un ringiovanimento della rosa.

L’accordo economico tra la Lazio e Insigne dovrebbe aggirarsi intorno a 1,2-1,3 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, a Formello si sta lavorando anche sulle questioni burocratiche: il club sta valutando un permesso assicurativo che consenta al giocatore di iniziare ad allenarsi con la squadra in attesa dell’ok definitivo della nuova Commissione per il mercato a saldo zero.

La trattativa Insigne Lazio è dunque alle battute finali: Sarri sta per riabbracciare il suo pupillo, e la Lazio si prepara ad accogliere un rinforzo d’esperienza e qualità per la seconda metà di stagione.