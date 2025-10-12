 Insigne e la Lazio: un matrimonio che si farà? Ecco le ultime novità - Lazio News 24
3 ore ago

Insigne sogno di Sarri: un ritorno che alzerebbe la qualità della Lazio

Il nome di Lorenzo Insigne continua a riecheggiare tra i pensieri di Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la propria stima per il fantasista napoletano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex capitano del Napoli sarebbe ancora oggi uno dei desideri principali del tecnico biancoceleste per rafforzare la rosa della Lazio. Il rapporto tra i due, costruito in anni di lavoro comune all’ombra del Vesuvio, è rimasto solido e sincero, al punto da far pensare che un’eventuale operazione non sia soltanto una suggestione.

Insigne, oggi trentiquattrenne, è reduce dall’esperienza in MLS con il Toronto FC, ma la voglia di tornare protagonista nel calcio italiano potrebbe fare la differenza nelle scelte future. Per Sarri, che lo ha allenato nel periodo migliore della sua carriera, il ritorno dell’esterno offensivo rappresenterebbe molto più di un semplice innesto tecnico: si tratterebbe di un giocatore in grado di fare da punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, portando esperienza, qualità e conoscenza dei meccanismi tattici già assimilati sotto la guida del tecnico toscano.

Insigne alla Lazio? Un’idea tattica ben precisa

In campo, Insigne potrebbe offrire soluzioni interessanti. Il suo ruolo naturale sarebbe quello di esterno sinistro, in alternanza con Pedro, che nonostante l’età continua a garantire affidabilità e intelligenza tattica. Tuttavia, con l’eventuale arretramento di Zaccagni a centrocampo – ipotesi su cui Sarri starebbe riflettendo da tempo – si aprirebbe lo spazio ideale per reinserire Insigne nel tridente offensivo.

Non solo: il classe 1991, grazie alla sua duttilità, favorirebbe anche una maggiore flessibilità tattica. Con lui in rosa, infatti, Sarri potrebbe variare più facilmente il modulo, passando dal classico 4-3-3 a un 4-2-3-1 o a soluzioni ibride, senza perdere equilibrio.

Il nodo resta il mercato

Al momento non ci sono trattative ufficiali in corso, ma la stima reciproca tra allenatore e giocatore resta un elemento centrale. Se si creassero le condizioni giuste dal punto di vista economico e contrattuale, la Lazio potrebbe davvero provare a riportare in Italia uno dei talenti più tecnici degli ultimi anni, completando così un reparto offensivo che ha bisogno di nuove soluzioni per competere ai massimi livelli.

