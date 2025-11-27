Insigne Lazio, il giocatore è in attesa dell’ok definitivo: la speranza è che si possa concludere in poco tempo. Il punto!

Insigne Lazio, il nome del giocatore napoletano è sempre in cima alla lista dei desideri di Sarri. Ma per il momento si è in una fase di attesa

Il dossier Insigne Lazio è arrivato ormai alle sue battute finali. Dopo mesi di attesa, trattative silenziose e incastri complessi, si è in pratica giunti all’ultimo step: manca soltanto il via libera ufficiale della società biancoceleste affinché Lorenzo Insigne possa diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’ex capitano del Napoli, reduce dall’esperienza in MLS con il Toronto, aspetta da settimane il segnale definitivo per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, l’allenatore che più di ogni altro ne ha esaltato le qualità durante gli anni d’oro partenopei.

Per Sarri, l’operazione Insigne Lazio rappresenta un tassello fondamentale: il tecnico toscano lo ha individuato sin da subito come vice Zaccagni ideale, un esterno in grado di garantire imprevedibilità, esperienza e quella familiarità tattica che solo un giocatore cresciuto sotto la sua guida può offrire. Non è un caso che Insigne abbia rifiutato tutte le altre proposte arrivate nei mesi scorsi, preferendo restare fermo e allenarsi individualmente piuttosto che imbarcarsi in un’avventura non all’altezza del suo obiettivo principale: ricongiungersi con Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe ’91 avrebbe ottenuto da Lotito garanzie sufficienti per attendere senza cedere alla tentazione di altre offerte. Una scelta che conferma quanto Insigne abbia creduto nel progetto Insigne Lazio, tanto da bloccare ogni alternativa in attesa della chiamata decisiva.

L’accordo tra le parti sarebbe ormai definito: un contratto di sei mesi, con opzione di prolungamento, a una cifra vicina agli 1,3 milioni di euro. Un’operazione sostenibile, che permetterebbe alla Lazio di arricchire la propria rosa con un elemento di grande esperienza internazionale senza appesantire il monte ingaggi. Per Insigne, invece, sarebbe l’occasione per rientrare nel calcio italiano dalla porta principale, con la possibilità di ritrovare continuità e centralità tecnica dopo un periodo complicato lontano dalla Serie A.

Ora, però, resta un ultimo ostacolo: il via libera ufficiale della società. Finché non arriverà, Insigne potrà soltanto attendere, continuando ad allenarsi e mantenersi pronto per il momento in cui la trattativa diventerà concreta al 100%. La speranza dell’esterno è che la fase di attesa non si prolunghi oltre il dovuto, rischiando di consumare la sua pazienza.

Il capitolo Insigne Lazio sembra comunque vicino alla conclusione. Con l’ok definitivo, l’esterno potrà finalmente sbarcare a Formello e iniziare una nuova avventura al fianco di Sarri, pronto a scrivere un altro capitolo della sua carriera in biancoceleste.