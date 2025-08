Insigne-Lazio, nessuna chiusura sull'arrivo. Ritorno in quella squadra? Le ultime novità - Lazio News 24

Insigne-Lazio, nessuna chiusura: il suo agente esclude il ritorno a Napoli

Il futuro di Lorenzo Insigne resta uno dei temi più chiacchierati del momento, e tra le possibili destinazioni spunta con insistenza il nome della Lazio. L’ipotesi Insigne-Lazio sta prendendo piede soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Andrea D’Amico, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Una breve intervista, ma sufficiente a chiarire alcuni aspetti importanti sul destino dell’ex capitano azzurro.

Alla domanda su un possibile ritorno di Insigne a Napoli, l’agente è stato piuttosto diretto:

“Insigne a Napoli? In questo momento non ci sarebbero i presupposti tecnici e tattici. Il presidente vuole continuare con un nuovo corso e portare avanti questo new deal. Credo che prevalga questa linea. Però, a livello umano, c’è ovviamente un gradimento.”

Parole che, di fatto, escludono un rientro al Napoli nel breve termine, ma lasciano aperti spiragli su altre possibili soluzioni italiane. E proprio in questo contesto si inserisce la suggestione Insigne-Lazio, con il club biancoceleste che sta cercando un esterno offensivo esperto e di qualità per completare il reparto offensivo di Maurizio Sarri, tecnico che conosce bene il numero 24 grazie alla lunga esperienza condivisa ai tempi del Napoli.

Il legame tra Insigne e Sarri è noto: sotto la guida del tecnico toscano, l’esterno ha vissuto alcune delle sue stagioni migliori in maglia azzurra. Questo potrebbe favorire un eventuale approdo alla Lazio, qualora il Toronto FC aprisse alla cessione e il giocatore decidesse di accettare un progetto ambizioso nella Capitale.

L’operazione, tuttavia, non è semplice. Il nodo principale resta l’ingaggio percepito da Insigne in MLS, attualmente fuori portata per molti club italiani. Ma nel caso in cui il giocatore fosse disposto a ridimensionare le sue richieste per tornare protagonista in Serie A, la pista Insigne-Lazio potrebbe davvero diventare concreta.

Con il calciomercato ancora aperto, il nome di Lorenzo Insigne resta sulla bocca di molti dirigenti e tifosi. E se Napoli sembra chiudere le porte, Roma – sponda Lazio – potrebbe invece accoglierlo a braccia aperte, riaccendendo i riflettori su un campione che ha ancora tanto da dare.