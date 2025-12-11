Insigne Lazio, il giocatore ha un accordo di massima con Lotito. Ecco cosa manca per arrivare alla fumata bianca

Insigne Lazio, il giocatore ha un accordo con Lotito. Il presidente biancoceleste, però, al momento non lo considera una priorità. Le ultime

Mentre la Lazio attende il verdetto sull’eventuale via libera per il mercato, l’attenzione è tutta rivolta a Insigne , il pupillo di Sarri che potrebbe trasformare il reparto offensivo biancoceleste. L’ex Napoli è pronto a firmare, ma l’effettivo tesseramento potrà avvenire solo a gennaio, quando le liste di mercato verranno riaperte, consentendo alla società capitolina di ufficializzare l’operazione senza violare alcun regolamento.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra il presidente Lotito e Insigne esiste già un accordo di massima. Il contratto è praticamente pronto e la firma rappresenterebbe solo la formalità finale per dare il via alla nuova avventura dell’esterno nella Capitale. Il giocatore, reduce da una lunga esperienza al Napoli, è desideroso di mettersi a disposizione di Sarri e di mostrare le sue qualità nel nuovo contesto, dove sarà chiamato a fare la differenza sia in campionato sia nelle competizioni europee.

L’arrivo di Insigne non è solo un colpo tecnico, ma anche un elemento motivazionale importante per la squadra. Sarri considera l’ex partenopeo un vero e proprio vice-Zaccagni, capace di garantire creatività, rapidità e incisività sulla fascia sinistra, andando a rinforzare un reparto che, finora, ha mostrato alcuni limiti in termini di continuità. Il tecnico toscano non vede l’ora di poter contare su di lui, convinto che la sua esperienza e il suo talento possano cambiare l’equilibrio della squadra.

D’altra parte, il presidente Lotito ha altre priorità nella gestione della Lazio e non vuole accelerare i tempi fino a quando non arriverà il via libera definitivo dall’Authority. La cautela del patron, però, non pregiudica l’intenzione della società di chiudere la trattativa e assicurarsi un giocatore di qualità assoluta. L’accordo tra le parti è già chiaro: stipendio, durata del contratto e condizioni economiche sono state definite, e una volta ottenuto il nulla osta, Insigne potrà concentrarsi esclusivamente sul campo.

In sintesi, l’arrivo di Insigne rappresenta uno dei movimenti più attesi della sessione invernale. Il giocatore è pronto a mettersi al servizio di Sarri e a dare nuova linfa alla squadra, mentre la società resta in attesa del via libera per completare formalmente l’operazione. Quando ciò accadrà, l’ex Napoli potrà iniziare a incidere immediatamente sulle fortune della Lazio, diventando una pedina chiave per il presente e il futuro del club capitolino.