Inghilterra Italia, Cesari boccia l’arbitraggio di Turpin: cosa ha detto l’ex direttore di gara

Inghilterra-Italia, l’ex arbitro Graziano Cesari ha fortemente criticato l’arbitraggio di Turpin nella gara di ieri sera

Per Sportmediaset, Graziano Cesari ha così analizzato la prestazione dell’arbitro Turpin in Inghilterra-Italia.

L’ANALISI – «A Wembley Turpin non è stato all’altezza della sua fama di super big dell’arbitraggio mondiale. Mi viene da dire: quanto è difficile, caro Clement, cacciare un leone da quella arena? Phillips, ammonito dopo pochi minuti di gioco, meritava il secondo giallo per un classico caso di “step on foot” su Barella al 68esimo. Anzi, beffa delle beffe, il giallo lo ha sventolato al povero Scalvini che gli chiedeva di applicare il regolamento. Mi viene da dire bonne nuit Clement. Naturalmente se riuscirai a dormire».