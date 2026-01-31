Infortunio Zaccagni, nuova assenza pesante per la squadra di Sarri in vista della prossima sfida

Infortunio Zaccagni: l’attaccante potrebbe restare fuori a lungo. La situazione aggiornata del capitano biancoceleste in vista dei prossimi incontri di campionato

La Lazio ha dovuto fare a meno di Mattia Zaccagni nella sfida contro il Genoa a causa di un infortunio muscolare subito nella rifinitura. Una notizia che ha colpito il tecnico Maurizio Sarri, il quale, nonostante l’assenza del suo attaccante, è riuscito a portare a casa i tre punti grazie ad un calcio di rigore realizzato nel recupero da Danilo Cataldi.

Infortunio Zaccagni, la reazione della Lazio

Nonostante il dolore, Mattia Zaccagni ha scelto di stare a fianco dei suoi compagni in panchina durante il match, un gesto che ha dimostrato il suo attaccamento alla squadra e la sua voglia di supportare il gruppo in un momento di difficoltà. Tuttavia, le notizie sull’infortunio non sono positive. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero 10 biancoceleste potrebbe restare fuori a lungo.

Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero sono incerti

La situazione di Zaccagni si sta monitorando attentamente. L’attaccante sosterrà gli esami per determinare l’entità del danno muscolare, ma le prime impressioni non sono rassicuranti. Si teme infatti una lesione muscolare di secondo grado, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un lungo periodo, compromettendo così la sua presenza nelle prossime partite cruciali della Lazio.

Infortunio Zaccagni, la Lazio spera in un recupero rapido

Con Zaccagni infortunato, il Maurizio Sarri dovrà rivedere le sue scelte tattiche per sopperire all’assenza del giocatore. Il mister biancoceleste spera che l’attaccante possa recuperare rapidamente, ma il timore di un lungo stop rende la situazione più complessa. Sarà fondamentale capire nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

LEGGI ANCHE: l’intervista integrale esclusiva al giornalista Massimo Caputi