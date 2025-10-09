Infortunio Vecino, quando rientrerà il giocatore laziale. Ecco le novità! - Lazio News 24

Infortunio Vecino, slitta il rientro: la Lazio monitora le condizioni del centrocampista

L’infortunio di Matías Vecino continua a tenere in allerta l’ambiente Lazio. Il centrocampista uruguaiano, fuori dai giochi da oltre due mesi, non è ancora pronto per rientrare in gruppo, e il suo ritorno è stato posticipato con l’obiettivo di evitare qualsiasi rischio di ricaduta.

Nelle scorse settimane, c’era stato un cauto ottimismo sulle condizioni del giocatore. Dopo un percorso di terapie e lavoro personalizzato, si pensava potesse tornare a disposizione già per la gara contro il Genoa. Tuttavia, lo staff medico ha preferito proseguire con prudenza, rinviando il rientro ufficiale in gruppo.

Al momento, la tabella di marcia prevede un possibile reintegro tra venerdì e sabato, a ridosso della prossima sfida contro l’Atalanta. La sua convocazione dipenderà dall’esito degli ultimi test fisici e dall’intensità con cui riuscirà ad allenarsi nei prossimi giorni. L’obiettivo della Lazio è recuperarlo al meglio, senza affrettare i tempi, per averlo in piena forma nelle gare decisive che attendono la squadra nelle prossime settimane.

L’infortunio di Vecino ha pesato non poco sulla gestione del centrocampo biancoceleste. La sua assenza ha ridotto le rotazioni disponibili per lo staff tecnico, costringendo a soluzioni alternative e a un maggiore impiego di altri mediani come Cataldi e Basic. Il rientro del centrocampista uruguaiano rappresenterebbe dunque un rinforzo importante sia sul piano fisico che dell’esperienza.

Vecino, infatti, è uno degli elementi più affidabili nella rosa della Lazio, capace di dare equilibrio alla manovra e offrire inserimenti pericolosi in zona offensiva. Per questo motivo, lo staff tecnico non intende rischiare, ma conta di riaverlo al 100% per il prosieguo della stagione.

L’evoluzione dell’infortunio di Vecino sarà monitorata giorno per giorno, con la speranza di vederlo presto tornare protagonista in mezzo al campo. La Lazio, impegnata su più fronti tra campionato e coppe, ha bisogno di tutti gli effettivi a disposizione, e il rientro del centrocampista potrebbe rivelarsi determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Per ora, pazienza e lavoro: il recupero completo è la priorità assoluta.